Fino al 15 maggio riconferme iscrizioni ai nidi capitolini a.s. 2020-21

Roma Capitale ricorda che c’è tempo fino al 15 maggio per le riconferme delle iscrizioni ai nidi capitolini per l’anno 2020-21 per i bambini già iscritti al precedente anno educativo.

Per venire ulteriormente incontro alle famiglie, è possibile riconfermare l’iscrizione, entro la data di scadenza, anche senza allegare la dichiarazione ISEE, che si potrà presentare entro il 30 giugno.

Tutte le informazioni sono disponibili nella notizia di servizio