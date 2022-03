FIPAV Lazio e Acea celebrano con gli studenti la Giornata mondiale dell’acqua

Martedì 22 marzo 2022 si celebra la Giornata mondiale dell’acqua. Come ogni anno, Volley Scuola-Trofeo Acea proporrà agli studenti un importante momento di sensibilizzazione sul tema. In questo 2022 lo farà attraverso il progetto di educazione civica “Valori di Volley. Valori di Vita 2.0”, nell’ambito dei seminari online della 29a edizione della manifestazione.

Perché l’acqua? Fin dal 1992, il 22 marzo è stato scelto come giorno per ricordare l’importanza e lo sfruttamento delle risorse idriche del pianeta. La Giornata mondiale dell’acqua – o “World Water Day” – è stata indetta dall’ONU a seguito della Conferenza di Rio, e festeggiata per la prima volta nel 1993.

Martedì, dalle ore 10.00, centinaia di studenti di diversi istituti della regione parteciperanno all’incontro “L’Acqua è vita”, tenuto dai relatori di Acea Francesco Bosco (reparto Sostenibilità e Rapporti con il Territorio) e da Patrizia Spisso (marketing area) e Daniele Nigro (ICT Specialist) del team Waidy Wow, il progetto del Gruppo Acea che mette insieme ambiente, sostenibilità, tecnologia, storia e persone in un’unica app. Si tratta del secondo appuntamento di Volley Scuola 2022 dopo l’approfondimento sui valori dello sport e sulla Carta Olimpica insieme al presidente del Coni, Giovanni Malagò, al Ct della Nazionale, Fefè De Giorgi, e alla campionessa di sitting volley, Flavia Barigelli.

La stessa Barigelli, medaglia d’argento agli Europei di Sitting, sarà “madrina dell’acqua” della FIPAV Lazio per il secondo anno di fila, partecipando anche lei al seminario con Acea. “L’acqua è da sempre fonte di vita e di sviluppo – ha dichiarato il presidente della FIPAV Lazio, Andrea Burlandi – insieme ad Acea, lo raccontiamo nelle scuole dal lontano 1994. Insieme a un importante messaggio finalizzando alla salvaguardia della risorsa idrica, contro ogni forma di spreco”.

“È un seminario centrale nel nostro percorso di educazione civica – ha aggiunto Alessandro Fidotti, responsabile del progetto Volley Scuola – che porterà ai tradizionali concorsi di creatività, nei quali si potrà ideare uno slogan sull’uso consapevole dell’acqua proprio a partire dagli spunti che gli alunni riceveranno durante il seminario”.