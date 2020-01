FIPAV Lazio. Lunedì 20 gennaio la consegna dei certificati di qualità a 44 società

Il Comitato Regionale FIPAV Lazio premierà, lunedì 20 gennaio a partire dalle ore 18.00, le 44 società che hanno ricevuto il certificato di qualità per il settore giovanile per le stagioni sportive 2019/20 – 2020/21. L’evento si terrà presso la Sala Auditorium del palazzo delle Federazioni di Roma, in viale Tiziano 74.

Si tratta del più importante riconoscimento per i club che, in tutta Italia, hanno saputo lavorare meglio nei propri vivai durante le ultime due stagioni sportive: un marchio di qualità, appunto, che arriva direttamente dalla Federazione Italiana Pallavolo (valido fino al 2020-21) e che le società hanno ottenuto eccellendo in diversi ambiti: dai piazzamenti alle vittorie nei campionati giovanili, passando per le convocazioni di atleti e atlete nei Centri di Qualificazione Territoriale (CQT), Regionale (CQR) e Nazionale (CQN e Nazionali giovanili), fino ad arrivare all’organizzazione di feste e di eventi, alla partecipazione nei tornei, ai progetti nelle scuole, alle iniziative nel sociale, alla comunicazione e all’attività con le persone diversamente abili. I premi, come di consueto, sono divisi su tre differenti livelli: oro (il riconoscimento più prestigioso), argento e standard. I club premiati riceveranno il certificato di qualità per l’attività maschile (M), per quella femminile (F) o per entrambe (M+F).

L’ELENCO DELLE SOCIETÀ DEL LAZIO PREMIATE

CERTIFICATO ORO: Fenice Roma Pallavolo (M+F)

CERTIFICATO ARGENTO: Olimpia Volley Sora (F), Giovolley Aprilia (F), Pallavolo Futura Terracina ’92 (F), Volley Team Monterotondo (M+F), Pallavolo Civitavecchia (M+F), Marino Pallavolo (M+F), Virtus Roma (M+F), Pol. Sempione (M+F), Green Volley (M+F), Roma 7 Volley (M+F), Dream Team Roma (F), Civitavecchia Volley (M+F), Volley Friends Roma (F), Volley Ball Club Viterbo (F), ADVC Frascati (M+F)

CERTIFICATO STANDARD: Argos Volley Sora (M+F), Sud Pontino Pallavolo (M+F), Pallavolo A. Volta Latina (F), Cosmos Volley Latina (F), Polisportiva Comunale Albano (M+F), Volley Ladispoli (M+F), USD Sales (M+F), Volley Anguillara (M+F), Don Orione Pallavolo (F), Pallavolo Velletri (M+F), Sport 2000 (F), San Paolo Ostiense (M+F), Cali Roma XIII (M+F), Marconi Stella (M+F), Pallavolo Tor Sapienza (M+F), Roma Centro (F), Bracciano Volley (M+F), Pol. Talete (M+F), Roma XVI (M), KK Eur Volley (M+F), Pallavolo Olevano (M+F), Pallavolo Pomezia (M+F), Tibur Volley (M+F), Guidonia Volley (M+F), Poolstars Volley (F), Aurelio SG (F), Volley&Sport (F), Duemila12 (M+F)