Fipav Roma incontra in video conferenza le 250 società del territorio

Il Comitato Territoriale FIPAV Roma ritiene importante incontrare le proprie Società e confrontarsi con loro, in questo momento di stallo, circa lo stato dell’arte della pallavolo nel territorio. L’obiettivo è alimentare un dibattito costruttivo circa le criticità che potranno emergere in fase di ripresa delle attività, oltre a fornire l’opportunità a presidenti e dirigenti di formulare proposte per il futuro.

A tal fine vengono convocati in video conferenza, attraverso la piattaforma “Zoom”, degli incontri che permetteranno una ottimale interazione tra tutti i partecipanti. Alle assemblee parteciperanno il presidente FIPAV Roma Claudio Martinelli, i componenti del Consiglio Territoriale, il Presidente Regionale, Andrea Burlandi, e il Direttore Eventi FIPAV Lazio, Luciano Cecchi, e si svolgeranno secondo il seguente calendario:

Venerdì 24 Aprile ore 18.15 – Società operanti nei municipi VII, VIII e IX e nei comuni di Albano, Ardea, Marino, Colonna, Genzano, Frascati, Labico, Lanuvio, Ariccia, Castel Gandolfo, Ciampino, Grottaferrata, Monte Porzio Catone, Pomezia, Valmontone e Velletri

ore 18.15 – Società operanti nei municipi VII, VIII e IX e nei comuni di Albano, Ardea, Marino, Colonna, Genzano, Frascati, Labico, Lanuvio, Ariccia, Castel Gandolfo, Ciampino, Grottaferrata, Monte Porzio Catone, Pomezia, Valmontone e Velletri Lunedì 27 Aprile ore 18.15 – Società operanti nei municipi I, II e III e nei comuni di Fonte Nuova, Fiano, Mentana, Monterotondo, Capena, Moricone e Palombara

ore 18.15 – Società operanti nei municipi I, II e III e nei comuni di Fonte Nuova, Fiano, Mentana, Monterotondo, Capena, Moricone e Palombara Martedì 28 Aprile ore 18.15 – Società operanti nei municipi XIII, XIV e XV e nei comuni di Castelnuovo, Formello, Riano, Morlupo, Rignano Flaminio e nei comuni della provincia di Rieti

ore 18.15 – Società operanti nei municipi XIII, XIV e XV e nei comuni di Castelnuovo, Formello, Riano, Morlupo, Rignano Flaminio e nei comuni della provincia di Rieti Mercoledì 29 Aprile ore 18.15 – Società operanti nei municipi IV, V e VI e nei comuni di Castelmadama, Cave, San Cesareo, Guidonia, Gallicano, Tivoli, Arsoli, Poli, Segni e Zagarolo

ore 18.15 – Società operanti nei municipi IV, V e VI e nei comuni di Castelmadama, Cave, San Cesareo, Guidonia, Gallicano, Tivoli, Arsoli, Poli, Segni e Zagarolo Giovedì 30 Aprile ore 18.15 – Società operanti nei municipi X, XII e XII e nei comuni di Santa Marinella, Cerveteri, Fiumicino e Ladispoli

-------------------------------------

Sostieni Abitarearoma

con una donazione libera... Per una informazione libera -------------------------------------

Per poter essere abilitati alla partecipazione, bisognerà confermare la presenza entro le ore 12.00 del giorno antecedente all’incontro inviando una mail a segreteria@fipavroma.it indicando il giorno, il nominativo della persona – una sola per Società – che parteciperà all’incontro, la società di riferimento, il numero di telefono cellulare e l’indirizzo mail a cui inviare il link e le informazioni necessarie all’accesso.

Si può accedere alla piattaforma “Zoom” da PC, tablet e smartphone scaricando sui vostri dispositivi la piattaforma secondo le seguenti modalità:

da PC/tablet: scaricare l’applicazione dal sito https://zoom.us/download , cliccare sul primo Download con sopra scritto “Zoom Client for Meetings“ e procedere con l’installazione sul proprio computer;

, cliccare sul primo Download con sopra scritto “Zoom Client for Meetings“ e procedere con l’installazione sul proprio computer; da smartphone: scaricare l’app Zoom Meeting scaricando l’applicazione dagli store di riferimento (PlayStore in caso di Android, AppStore in caso di IOS)