Firmiamo la petizione per il rifacimento della pista di Atletica a Tor Tre Teste

Abitare a Roma che in passato si è sempre battuto per la realizzazione dell’impianto di Atletica e Rugby “Antonio Nori” in largo Cevasco a Tor Tre Teste, invita i suoi lettori e le società sportive di Roma ad aderire ed a raccogliere numerose firme in calce alla petizione che è stata lanciata dal’ASD Atletica Tor Tre Teste.

Lo scopo della raccolta di firme e per ottenere che il Comune di Roma Capitale finalmente metta a bilancio i fondi necessari per sostenere il costo dei necessari interventi manutentivi come il drenaggio completo dell’acqua e il rifacimento del manto della pista dell’impianto di Atletica “Antonio Nori” di Largo Cevasco a Tor Tre Teste.

Stiamo parlando dell’unica pista di atletica disponibile per una popolazione (quella di Roma est) superiore agli abitanti della città di Palermo.

La petizione

“L’impianto sportivo Antonio Nori, – afferma l’ASD Atletica Tor Tre Teste – è un punto di riferimento fondamentale per gli atleti e i residenti della zona. Tuttavia, questo impianto è stato escluso dal Programma Sport del comune di Roma, privandolo così dei fondi necessari per la manutenzione. Questa situazione ha portato ad una serie di problemi strutturali che mettono a rischio la sicurezza degli atleti e compromettono l’utilizzo dell’impianto da parte della comunità.

L’impianto necessita urgentemente di interventi manutentivi come il drenaggio completo dell’acqua e il rifacimento del manto della pista. Queste operazioni sono essenziali non solo per garantire la sicurezza degli atleti ma anche per dare al quartiere est di Roma un impianto sportivo funzionante ed efficiente.

Chiediamo quindi che l’impianto Antonio Nori sia incluso nelle spese del Comune di Roma. Questa inclusione permetterebbe all’impianto non solo di rimanere aperto ma anche di offrire servizi migliori alla comunità locale.

Firmate questa petizione se credete nell’importanza dello sport e nella necessità che le strutture siano mantenute in condizioni ottimali.

Questo il link per accedere alla petizione: https://chng.it/XhqvbsNMzf

Grazie a tutti quelli che parteciperanno”.