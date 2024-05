Fisco, Bordoni (Lega): no a tasse patrimoniali proposte dalla sinistra

“Tra le ricette che la sinistra propone sul fisco torna di moda la tassa patrimoniale, una bandierina che ciclicamente ricompare.

Il modello economico del Pd si conferma novecentesco, basato su proposte che, se attuate, oltre a essere vessatorie, non porterebbero alcun beneficio al Paese.

La Lega dice no a nuove tasse, anzi lavora per tagliarne a famiglie e imprese. Per fortuna oggi al governo del Paese c’è il centrodestra e questa è la migliore garanzia per gli italiani: con noi non verranno attuate nuove patrimoniali”.

Così in una nota il segretario della Lega Lazio, Davide Bordoni, candidato alle elezioni europee nel collegio Italia Centrale.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

Se riscontri problemi con la donazione libera contattaci: e-mail

clicca qui! ↙

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati