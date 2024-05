Fondi regionali per contrastare l’erosione costiera: Pomezia e Fiumicino in prima linea

Contrastare l’azione delle mareggiate che causano danni alle spiagge e alle strutture balneari non è una questione che riguarda solo il litorale di Ostia Levante. L’erosione costiera rappresenta una problematica diffusa in tutta la provincia, coinvolgendo sia i comuni a nord che quelli a sud della Capitale. Per affrontare questa sfida ambientale, l’amministrazione regionale ha deciso di stanziare risorse significative.

Durante una recente seduta del Consiglio regionale, è stato approvato un emendamento proposto dall’assessore al Bilancio e all’Agricoltura, Giancarlo Righini. Questo emendamento consente di stanziare 450 mila euro, destinati a contrastare l’erosione costiera e a permettere l’avvio di interventi di riqualificazione del tratto di litorale laziale, con particolare attenzione ai comuni di Pomezia e Fiumicino.

Questi fondi sono pensati per affrontare i problemi derivanti dagli allagamenti causati dall’innalzamento del livello del mare, che spesso colpiscono queste aree.

“Si tratta di un intervento cruciale per la salvaguardia di una zona costiera frequentemente interessata da allagamenti”, ha spiegato l’assessore regionale Giancarlo Righini. “È nostra intenzione avviare al più presto i lavori di ripascimento delle spiagge, rendendole accessibili in vista della stagione estiva.

Le risorse stanziate saranno inoltre utilizzate per la riqualificazione e la messa in sicurezza della costa. La prevenzione è fondamentale per la tutela del territorio, e ciò vale in modo particolare per il litorale sud della regione”.

Oltre agli interventi diretti sulle spiagge, l’emendamento prevede anche misure per migliorare la resilienza delle infrastrutture balneari e per promuovere una gestione sostenibile del litorale. Questi sforzi fanno parte di un più ampio programma di tutela ambientale, mirato a preservare il patrimonio naturale della regione e a garantire la sicurezza delle comunità costiere.

La risposta all’erosione costiera non si limita alle opere immediate di ripascimento e messa in sicurezza. Include anche un piano di monitoraggio continuo delle condizioni del litorale, la formazione di personale specializzato e la sensibilizzazione delle comunità locali sull’importanza della protezione costiera.

In questo modo, l’amministrazione regionale intende non solo risolvere le problematiche attuali, ma anche prevenire future criticità, garantendo uno sviluppo sostenibile e la protezione delle risorse naturali per le generazioni future.

