Francesco Di Giovanni e Gabriella De Nardo al Fidia Museo Nena

Domenica 21 gennaio 2024, alle 18.00, l’Associazione Fidia-Museo Nena propone un bellissimo e fantastico viaggio in musica con i musicisti Francesco Di Giovanni e Gabriella De Nardo.

Un poema sinfonico per pianoforte i cui brani suonati sono tratti dall’album “Il viaggio” inciso in CD da Musitalia Messina 2019. Il poema comprende 4 movimenti: La Partenza / L’Albergo / Gli Imprevisti / Il Soggiorno. Seguiranno poi altre composizioni originali dello stesso compositore appassionato cultore della tradizione italiana ma anche sperimentatore di nuove sonorità piacevoli e sempre eleganti.

Gli artisti

Francesco Di Giovanni non è nuovo al Museo Nena. Lo scorso anno ha allietato il più gremito concerto della nostra stagione come chitarrista e come autore delle musiche e arrangiamenti del concerto per mandolini proposto il 25 febbraio 2023.

Chitarrista, Jazzista, Compositore, Arrangiatore, Autore, Francesco Di Giovanni ancora minorenne e autodidatta inizia a lavorare come chitarrista in giro per il mondo, mostrando uno stile personale ed eclettico. Fra le collaborazioni vale la pena di ricordare quella in quartetto con Renato Carosone. Nel tempo, consegue il diploma in Chitarra Classica, e successivamente anche in Arrangiamento per Orchestra Jazz, quale coronamento di una passione antica. Di fatto inizia prestissimo a scrivere dapprima musica per chitarra, che pubblica con le Edizioni Berben, poi per altri strumenti solisti, piccole formazioni cameristiche, quindi orchestre di fiati ed archi. Compone inoltre Concerti, Operette e molto altro. Nella sua musica elementi diversi, sia di origine classica e polifonica che jazzistica, si fondono a livello di DNA creando un amalgama intimo e omogeneo. La sua produzione annovera attualmente una cinquantina di opere, eseguite in pubblico sia in Italia che all’estero. Alcuni suoi arrangiamenti sono stati eseguiti in contesti di prestigio, come sigle di programmi radiofonici anche RAI e al Teatro Sistina di Roma. È stato invitato a tenere Masterclass in Conservatori e come ospite in trasmissioni RAI. La prestigiosa rivista GuitArt gli ha dedicato un numero. Ha al suo attivo una decina di dischi a suo nome, tra Musica Classica e Jazz, pubblicati da varie etichette fra cui Phoenix, Aulia, Alfamusic, Musitalia. Da alcuni anni si è appassionato alla musica per mandolino, ed è imminente l’uscita di un nuovo album che raccoglie tutta la musica da lui scritta per questo strumento, sia per orchestra che cameristica e solistica.

Gabriella De Nardo Fin da bambina studia pianoforte e in seguito canto, conseguendo brillantemente entrambi i Diplomi di Conservatorio. Soprano premiata in concorsi internazionali, interpreta Mozart, l’opera buffa napoletana, ma anche Weill ed autori del Novecento e contemporanei con la stessa soave intensità. Apprezzata per le sue doti sceniche, svolge ruoli da protagonista in opere liriche e di prosa. In qualità di pianista si è formata con il repertorio classico, in cui trasferisce la propria cantabilità ed il proprio lirismo.

Da qualche anno suona anche in formazioni Jazz.

Tanta è la stima tra i due musicisti e coniugi che ciascuno sembra fare a gara ad indicare le doti e la bravura dell’altro/a mettendosi man mano in ombra, un passo indietro, un passo di lato, un gradino più sotto. E questa generosità, in genere, non è proprio moneta corrente tra artisti.

Ma i musicisti non hanno fatto tutto da soli. Dietro c’è la sagace regia di Cecilia Errede che si avvale anche degli effetti luminosi di Fabio Sciscio. Una piccola macchina da guerra in musica assolutamente e garbata ed efficace.

Il programma

Il Viaggio

Poema Sinfonico per Pianoforte in quattro movimenti:

La Partenza / L’Albergo / Gli Imprevisti / Il Soggiorno

Preludio, Tango e Fuga

Seguiranno:

Preludio, Andante, Allegro Antico

versione pianistica dall’originale per chitarra

Variazioni sull’Utopia

versione pianistica dall’originale per chitarra

Al pianoforte Gabriella De Nardo

Musiche di Francesco Di Giovanni

Regia di Cecilia Errede

Luci Fabio Sciscio

Domenica 21 gennaio 2024 ore 18,00

Fidia-Museo Nena, Via E. D’Onofrio, 35 Roma.

Ingresso libero e gratuito.

Prenotazioni luigimatteo@yahoo.it oppure whatsapp 3478012813