G.S.C Tor Sapienza festeggia 35 anni di attività ciclistica

Domenica 2 febbraio Il G.S.C Tor Sapienza Farmacia Marchetti ha festeggiato ben 35 anni di attività Ciclistica e come ogni 5 anni ha presentato la nuova maglia.

Come ogni anno, il G.S.C Tor Sapienza presieduto dal presidente Enzo Annucci, ha radunato la Società per brindare alla nuova stagione che sarà testimoniata speriamo da successi in bici. Il simpatico raduno societario si è svolto presso il famoso ristorante il Canneto ben conosciuto dai ciclisti.

Nell’occasione c’è stata la presentazione ufficiale della società e del calendario delle attività stagionali 2020.

Una festa lieta e calorosa per festeggiare ben 35 anni di intensa attività ciclistica in cui

si sono viste generazioni di ciclisti tramandare da padre a figlio questo meraviglioso sport

che è il Ciclismo.

Oltre 70 persone tra atleti e famigliari hanno partecipato alla festa. Presenti il Presidente della Squadra Ciclistica Esercito Gen. Mario Crespi, il segretario Giuseppe Lauretti, lo storico Checco Liberati Sponsor Tecnico della Squadra.

Due sono stati gli eventi primari del simposio: la riconferma dello Sponsor Clima Service dell’amico Massimiliano Carnevale e della Farmacia Marchetti del dott. Marchetti,

e la premiazione per lo storico sodalizio con tutti i successi ottenuti in questi 35 anni di attività.

Ulteriori riconoscimenti sono stati consegnati al capitano Fabio Simonetti per aver compiuto una vera impresa: nello stesso giorno ha scalato i tre versanti dello Zoncolan una delle salite più dure di Italia, alla capitana Isabella Claudi che per la stagione 2020 verrà affiancata da Patrizia Monachesi e da Luisa Lombardi.

E infine il meccanico Otello Pancotti con i suoi 26 anni di attività ciclistica nella

squadra.

Il G.S.C Tor Sapienza sarà impegnato in molteplici appuntamenti ciclistici quali:

il famoso circuito Fantabici, il Pedalatium, le prestigiose Gran Fondo Nove Colli di Cesenatico e la scalata del Blockaus, giunta alla sua XXIV Edizione, lo storico e suggestivo Ciclo Pellegrinaggio al Santuario della Mentorella (Guadagnolo- Capranica- Prenestina),

luogo molto caro e venerato a suo tempo dal Santo Padre Giovanni Paolo II.

Particolare attenzione quest’anno sarà dedicata all’evento alla memoria di Antonio Zanon, Presidente della Federazione Ciclistica Regionale, che la G.S.C Tor Sapienza organizzerà.

Il 2020 sarà una stagione ricca di iniziative e di traguardi senza perdere di vista lo spirito ed i valori del sano sport e dell’etica educativa che in questo storico lungo viaggio in bici

hanno consentito alla nostra società di arrivare a festeggiare ben 35 primavere di intensa

attività nel territorio di casa, regionale e nazionale.

Enzo Annucci