Giallo all’Ospedale Israelitico, spariscono 80 fiale di Fentanyl dalla cassaforte: riunione a Palazzo Chigi

Un furto mirato, inquietante, eseguito violando il caveau dei farmaci blindati di uno degli ospedali della Capitale.

È giallo fitto all’Ospedale Israelitico di Roma, nel quartiere Magliana, dove sono misteriosamente svanite nel nulla ben 80 fiale di Fentanyl, il potentissimo oppioide sintetico cinquantatré volte più letale dell’eroina.

Il caso, sollevato dalle colonne del quotidiano Il Messaggero, ha immediatamente valicato i confini della cronaca locale per trasformarsi in un caso di sicurezza nazionale.

Le fiale non si trovavano infatti su un normale carrello di reparto, ma erano custodite all’interno della cassaforte del nosocomio, un dettaglio che stringe il cerchio dei sospetti e fa ipotizzare agli inquirenti un furto su commissione ordito dall’interno, finalizzato a immettere le dosi sul mercato nero degli stupefacenti.

Palazzo Chigi: convocato il tavolo d’urgenza

Il Fentanyl è da tempo un osservato speciale dell’intelligence e del governo italiano, impegnato nel contrastare l’ingresso nel Paese della cosiddetta “droga degli zombie” che sta devastando le metropoli americane. Non a caso, la notizia del furto alla Magliana ha innescato una reazione politica e ispettiva immediata.

Da Palazzo Chigi filtra un forte e palese allarme per quello che viene definito il «comportamento irresponsabile di chi è chiamato a garantire la sicurezza di tali sostanze, nonostante siano previste regole e protocolli rigorosissimi per l’accesso e la custodia di esse». Nel primo pomeriggio di oggi, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha presieduto una riunione d’urgenza per fare il punto sulla situazione insieme ai vertici delle forze dell’ordine e della sicurezza.

Scatta l’ispezione del Ministero della Salute

Parallelamente alle indagini dei Carabinieri, che stanno già acquisendo i registri d’accesso al locale blindato e i filmati delle telecamere di videosorveglianza dell’ospedale, si è mossa la macchina amministrativa.

Il Ministero della Salute ha disposto un’ispezione ministeriale immediata presso l’Ospedale Israelitico.

Gli ispettori avranno il compito di verificare la tenuta dei protocolli vigenti, accertare le falle nei sistemi di sicurezza della farmacia ospedaliera e individuare eventuali responsabilità civili o penali da parte del personale preposto alla vigilanza e alla tracciabilità dei farmaci oppiacei.

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