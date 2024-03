Giornata Mondiale dell’Acqua 2024: Iniziative nei musei e nei siti della Sovrintendenza Capitolina

In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua che ricorre il prossimo 22 Marzo 2024, la Sovrintendenza Capitolina propone diversi appuntamenti per scoprire e approfondire la conoscenza del patrimonio culturale di Roma legato al tema dell’acqua, anche con traduzione in Lingua dei Segni Italiana. L’iniziativa è promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Servizi museali a cura di Zètema Progetto Cultura.

Due gli appuntamenti nei musei: al Museo della Repubblica Roma e memoria garibaldina è protagonista l’insolita figura di un Garibaldi marinaio, mentre al Museo Barracco si illustra lo stretto legame dell’acqua con il culto divino.

Non mancano le proposte di itinerari alla scoperta di luoghi quali le pendici del Celio con le sue antiche leggende sulle ninfe dell’acqua, e i Trofei di Mario, presso i quali saranno svelati segreti e curiosità sul funzionamento della distribuzione idrica nell’antica Roma. A Fontana di Trevi un accesso eccezionale ai locali tecnici in collaborazione con ACEA offre l’opportunità di conoscere le attività necessarie alla sua manutenzione.

Da Piazza della Minerva parte un itinerario dedicato alla scoperta delle numerose lapidi idrometriche che ricordano l’altezza raggiunta dal Tevere in occasione delle esondazioni che la Città Eterna ha subito nel corso dei secoli; il Ninfeo degli Annibaldi riporta allo splendore delle dimore aristocratiche dell’antica Roma e una passeggiata tra Piazza Navona e Piazza Farnese si snoda tra luoghi di giochi e divertimenti popolari, tra fontane monumentali e storie di navi e laghi artificiali.

Programma venerdì 22 marzo 2024

IL TRIONFO DELL’ACQUA: IL NINFEO ALL’ESQUILINO

Ore 10.00, 60’, 10 persone

Trofei di Mario – Piazza Vittorio Emanuele (ingresso lato Via Carlo Alberto del giardino Nicola Callipari)

A cura di Letizia Silvestri

Il ninfeo di Alessandro Severo, conosciuto oggi con il nome di “trofei di Mario”, era un castello di distribuzione dell’acqua agli edifici imperiali, ai privati cittadini che ne facevano richiesta e alle fontane pubbliche.

UN MARINAIO DI NOME GARIBALDI

Ore 11.00, 90’, 15 persone

Museo della Repubblica Roma e memoria garibaldina

A cura di Mara Minasi e le volontarie del servizio civile universale

Pochi sanno che Giuseppe Garibaldi prima di essere l’eroico condottiero fautore dell’Unità d’Italia, è stato un abile marinaio. In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua scopriamo insieme le rotte navali che hanno portato in giro per il mondo il giovane Garibaldi.

Visita con LIS

IL TEVERE INQUIETO. 800 ANNI DI INONDAZIONI

Ore 12.00, 90’, 20 persone

Piazza della Minerva (davanti alla facciata della chiesa)

A cura di Alessia Cervelli e Anna Maria Petrosino

Una visita alla scoperta delle numerose lapidi idrometriche che, apposte sui prospetti degli edifici, ricordano l’altezza raggiunta dal Tevere in occasione delle catastrofiche esondazioni che la Città Eterna ha subito nel corso dei secoli.

Visita con LIS

L’ACQUA DEGLI UOMINI E L’ACQUA DEGLI DÈI NELLA GRECIA ANTICA

14.45, 60’, 25 persone

Museo di scultura antica Giovanni Barracco

A cura di Anna Maria Rossetti

Fondamentale elemento di vita, l’acqua è protagonista non solo nei mille usi delle necessità quotidiane, ma anche nel culto alle divinità. Una presenza così predominante, da essere considerata come dotata di potere sacro e perfino divinizzata.

Visita con LIS

L’ACQUA È UNA DEA

Ore 15.00, 60’, 25 persone

Piazza di Porta Capena (angolo viale Aventino, lato F.A.O)

A cura di Sovrintendenza Capitolina con Zètema Progetto Cultura

L’acqua era percepita dai romani come una vera e propria presenza divina… Lungo le pendici del Celio, gli autori antichi collocano un bosco, il lucus Camenarum, abitato dalle Camene, ninfe delle acque sorgive e dalla ninfa Egeria.

120 LITRI D’ACQUA AL SECONDO. LA GESTIONE SOSTENIBILE DI FONTANA DI TREVI

Ore 15.00, 120’ (due visite da 60 minuti), 14 persone per visita

Via della Stamperia (di fronte al civico n. 1)

A cura della Sovrintendenza Capitolina con Zètema Progetto Cultura e ACEA

In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua si propone una visita alla fontana di Trevi per conoscere le attività necessarie alla sua manutenzione e per accedere, in via eccezionale, ai due locali tecnici sul retro della fontana.

IL NINFEO DEGLI ANNIBALDI

Ore 15.15 e 16.15, 60’, 8 persone per visita

Via degli Annibaldi (angolo Via del Fagutale)

A cura di Carla Termini

Il ricco ninfeo appartenne ad una ricca dimora aristocratica ed è databile tra la fine della repubblica e l’età di Augusto.

Visita delle 16.15 accompagnata da LIS

GIOCHI D’ACQUA TRA PIAZZA NAVONA E PIAZZA FARNESE

Ore 16.00, 60’, 25 persone

Piazza Navona (presso la fontana del Moro)

A cura di Sovrintendenza Capitolina con Zètema Progetto Cultura

Una passeggiata tra Piazza Navona e Piazza Farnese, luoghi di giochi e divertimenti popolari, dove l’acqua è stata, ed è, indiscussa protagonista tra fontane monumentali e storie di navi, laghi artificiali e cacce al toro.

Info: www.sovraintendenzaroma.it https://museiincomuneroma.it/

Incontri a prenotazione obbligatoria allo 060608.

La traduzione in Lingua dei segni italiana-LIS è realizzata grazie alla collaborazione del Dipartimento Politiche Sociali e Salute (Direzione Servizi alla Persona) e della Cooperativa sociale onlus Segni di Integrazione – Lazio. Prenotazione allo 060608 (tutti i giorni ore 9.00-19.00).

Le persone sorde possono prenotare anche tramite il servizio multimediale gratuito CGS Comunicazione Globale per Sordi di Roma Capitale collegandosi al sito https://cgs.veasyt.com/ (lunedì-venerdì 8.30-18.30; sabato 8.30-13.30).

