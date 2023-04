Giornate della Protezione civile al Circo Massimo

La Protezione Civile di Roma si racconta in due giornate dedicate a far conoscere struttura, attività, volontariato e progetti di sicurezza sul territorio. Sabato 15 e domenica 16 aprile dalle 9.30 fino a sera al Circo Massimo si tengono “Le giornate della Protezione Civile-Il Volontariato e le Istituzioni per la resilienza della comunità capitolina”: incontri, attività didattiche e percorsi esperienziali, distribuzione di materiali e dimostrazioni pratiche di intervento degli operatori (qui il programma). All’iniziativa partecipano anche i Vigili del Fuoco provenienti da tutta Europa.

Sabato mattina sarà presente il sindaco Roberto Gualtieri insieme a Flavio Insinna, conduttore della trasmissione Rai 1 “L’Eredità” che ha girato un video per invitare i cittadini a partecipare all’iniziativa.

Istituzioni e volontariato, insieme, promuovono la conoscenza dei rischi e dei possibili comportamenti responsabili per far crescere la resilienza della comunità. Numerose le attività dedicate a bambini e ragazzi.

Tutte le attività sono a ingresso libero e gratuito.

