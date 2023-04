Giovedì 13 aprile è Salotto Romano

Giovedì 13 aprile 2023, dalle 16,30, nella Sala dei Papi del Convento alla Minerva, gentilmente concessa dalla Comunità dei Padri Domenicani si svolgerà il Salotto Romano

per dialogare sulle iniziative, per ascoltare le composizioni poetiche dei frequentatori, infine per gustare un evento musicale d’eccezione, proposto gentilmente da un affermato gruppo corale femminile, con un repertorio variegato e “a sorpresa”.

CorAle Femminile Aureliano presenta:

Musica “da salotto ”Dalla Scuola Romana alla canzone d’autore

La “CorAle” Femminile Aureliano, erede degli elementi del C.A.M. Aureliano guidato da Bruna Liguori Valenti negli anni ‘70, si è formata nel 2012 sotto la direzione di Piera Lanciani per ricordare l’amica corista Alessandra Cormio. Da allora ha continuato e coltivato quel repertorio musicale che l’ha portata a collaborare con compositori contemporanei quali E. Morricone, F. Razzi, G. Guaccero, L. Macchi, J.M. Sciutto, P. Caraba, C.A. Stoch, realizzando le loro composizioni anche in prima esecuzione. Ha dato vita ad una intensa attività concertistica svolta in importanti luoghi di culto, archeologici e culturali. Ha partecipato a importanti manifestazioni, rassegne, festival e trasmissioni televisive e ha organizzato eventi con patrocini e collaborazioni di importanti istituzioni culturali.

Piera Lanciani, direttrice della CorAle, è laureata in flauto traverso a Santa Cecilia, diplomata in Tecnica di Direzione Corale, è Maestro di Cappella della Basilica dei ss. 4 coronati. Da sempre svolge importante attività coristica, anche nel Teatro dell’Opera, in Radio Vaticana, con i Cantori di san Carlo. Dal 2012 ha assunto la direzione dei cori dell’Aureliano esibendosi in varie manifestazioni e collaborando con famosi compositori.