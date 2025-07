Giubileo dei Giovani: in 100mila in piazza con il Papa, arrestato estorsore

È cominciato sotto il segno della sicurezza e della festa il primo grande appuntamento del Giubileo dei Giovani 2025, che nel pomeriggio di ieri ha trasformato l’area vaticana in un cuore pulsante di energia e spiritualità.

Alle 14 in punto è scattata l’operazione di bonifica dell’intera zona, mentre alle 15 i varchi di via Conciliazione, Porta Angelica e via del S. Ufficio si sono aperti per accogliere le prime ondate di giovani pellegrini.

Con il passare delle ore, piazza San Pietro è diventata un mare colorato di presenze: in centomila hanno raggiunto il Vaticano per prendere parte alla messa inaugurale celebrata da Mons. Rino Fisichella.

Tra le 17:30 e le 19:00 si è registrato il picco massimo di presenze, gestito con professionalità da tutto il dispositivo di sicurezza messo in campo dalla Questura di Roma.

A garantire l’ordine e la serenità della giornata: forze dell’ordine, Polizia Locale, volontari della Protezione Civile, Vigili del Fuoco, operatori sanitari dell’Ares 118 e persino un sistema antidrone. L’apparato ha funzionato come un orologio, garantendo a tutti i presenti un clima sereno, nonostante la mole imponente di partecipanti.

Il momento più emozionante? L’arrivo a sorpresa di Papa Francesco, che ha attraversato a piedi piazza San Pietro e via della Conciliazione per portare un saluto diretto ai giovani arrivati da ogni parte del mondo. Una presenza inattesa, accolta con commozione e gioia.

E quando la messa si è conclusa, la festa è continuata qualche metro più in là: in piazza Risorgimento oltre 5.000 giovani hanno partecipato a un evento musicale organizzato dalla Santa Sede, ballando, cantando e condividendo momenti di gioia e fede fino a mezzanotte.

Ma la notte non è stata priva di ombre. Proprio durante i momenti finali della serata, gli agenti del Commissariato Borgo hanno arrestato un cittadino georgiano, colto in flagranza dopo aver rubato un cellulare a una donna in un locale della zona.

L’uomo aveva tentato di estorcere 900 euro alla vittima in cambio della restituzione del telefono. Il tentativo è però fallito: la donna, con lucidità, ha allertato le forze dell’ordine e ha finto di accettare l’incontro con l’estorsore nei pressi della stazione metro Ottaviano, dove gli agenti lo hanno arrestato.

