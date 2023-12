Gli alunni dell’I.C. Tullio De Mauro per il pediatrico Umberto I

L’esempio viene sempre dai più piccoli. I ragazzi dell’I.C. Tullio De Mauro, supportati dalla vicepreside Mariangela Albanese e dalle prof.sse Valeria Mancaruso e Laura Ferrulli, con la collaborazione di un’amica della scuola Bernardina Bove, hanno preparato delle bellissime decorazioni di Natale che sono state acquistate dai presenti durante l’Open Day fissato dalla scuola. I ragazzi hanno lavorato tanto per ottenere questo risultato: hanno passato giorni ad aiutare, cucire, dipingere gli oggetti.

Logicamente dietro tutto questo non poteva mancare il contributo dell’associazione Piccoli Giganti che ha sempre operato nell’I.C. Tullio De Mauro per un’azione discreta di supporto alla scuola.

I ragazzi, ora, non vogliono fermarsi e vorrebbero essere loro a scegliere il materiale destinato ai bambini di pediatria e vorrebbero consegnarlo loro all’ospedale Umberto I. Purtroppo dovranno fare i conti con la nuova situazione COVID e le restrizioni in atto in alcuni reparti dell’ospedale.

Questi ragazzi ci riempiono di orgoglio esattamente come tutti quelli che hanno contribuito alla riuscita dell’operazione e ai tantissimi genitori che hanno acquistato il materiale.