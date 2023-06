Gli Amici Di Conca D’Oro – APS per la sistemazione di panchine

L’associazione di promozione sociale Gli Amici Di Conca D’Oro – APS https://concadororoma.blogspot.com/ in collaborazione con Leroy Merlin Roma Salaria, ha organizzato un’iniziativa per il miglioramento del parco delle Valli per sabato 17 giugno 2023.

Il Bricolage del cuore è l’iniziativa per dedicarsi una mattina al bene comune, in particolare alla sistemazione di alcune panchine del parco delle Valli.

Con il personale di Leroy Merlin Roma Salaria ed i volontari dell’associazione Gli Amici Di Conca D’Oro – APS, verranno sistemate alcune panchine del bellissimo parco, per dare a tutti la possibilità di godersi la natura di questa riserva naturale.

Per iscrizioni e maggiori informazioni visitate il seguente sito https://mycommunity.leroymerlin.it/app/630/channel/eventi-1580/details/1553