Gli eventi culturali nelle Biblioteche e nei Municipi di Roma

Numerosissimi sono gli eventi culturali, incontri, mostre, e attività per bambini e adulti. Eccone alcuni per la settimana dal 1 al 7 aprile nelle Biblioteche e nei Municipi.

Municipio I

Tornano gli appuntamenti con i trekking urbani nel verde organizzati dal Dipartimento Tutela Ambientale quali occasioni per riscoprire la bellezza dell’enorme patrimonio verde di Roma. Appuntamento lunedì 1 aprile alle 9.30 a via Calandrelli alla scoperta di Villa Sciarra.

Mercoledì 3 passeggiata al Pincio, appuntamento a p.le Napoleone alle 9.30.

Informazioni sono disponibili al link: https://www.comune.roma.it/web/it/informazione-di-servizio.page?contentId=IDS245030.

Municipio II

Alla Biblioteca Villa Leopardi, in via MaKallé, martedì 2 aprile alle 10 le classi della Scuola Primaria di Via Nomentana 343 e dell’I.C. Piazza Winckelmann si ritroveranno nel giardino di Villa Leopardi per una festa della Poesia. Promotori della manifestazione sono La Biblioteca scolastica dell’IC piazza Winckelmann e La Biblioteca Comunale di Villa Leopardi. Sarà presente anche l’Associazione Amici di Villa Leopardi

Alla Biblioteca Tullio De Mauro, via Tiburtina 113 (entrata nel Parco), il 4 aprile alle 9.30 conferenza Dalla progettazione alla realizzazione di seminari promozionali. Ultimo incontro del ciclo condotto dalle psicologhe Debora Boccia e Giorgia Scarpitti, proposto dall’associazione ASPIC PSICOLOGIA.

Nell’ambito di Roma città dell’intelligenza, appuntamenti nelle biblioteche dedicati alla divulgazione scientifica promossi da Roma Capitale – Assessorato alla Crescita Culturale, quale anticipazione della stagione che l’Assessorato dedica alla scienza dall’8 aprile con il programma di Eureka 2019, giovedì 4 aprile alle 16.30 Guarda che Luna! Letture e laboratorio per bambini a cura di Loredana Simonetti.

Alla Biblioteca Europea, via Savoia 15, lunedì 1 alle 18 in occasione della seconda edizione del ciclo di appuntamenti Europa in circolo. Incontri con scrittori europei contemporanei, presentazione del romanzoL’Arminuta (Einaudi, 2017), dell’autrice Donatella Di Pietrantonio.

Municipio IV

Alla Biblioteca Aldo Fabrizi, in via Treia 14, nell’ambito di Roma città dell’intelligenza, appuntamenti nelle biblioteche dedicati alla divulgazione scientifica promossi da Roma Capitale – Assessorato alla Crescita Culturale quale anticipazione della stagione che l’Assessorato alla Crescita Culturale dedica alla scienza dall’8 aprile con il programma di Eureka 2019, martedì 2 aprile alle 10 laboratorio Meccanismi fantastici, per giocare con le invenzioni di Leonardo, a cura dell’Associazione ConUnGioco per le scuole. Fino al 6 aprile, inoltre, è visitabile la mostra Mare Nostrum che, attraverso la street art, ricorda la missione Italiana del 2013 di salvataggio dei migranti attraverso il Mar Mediterraneo e celebra l’importanza di quest’ultimo concepito come la culla della nostra storia.

Alla Biblioteca Vaccheria Nardi, in via Grotta di Gregna 37, nell’ambito di Roma città dell’intelligenza, appuntamenti nelle biblioteche dedicati alla divulgazione scientifica promossi da Roma Capitale – Assessorato alla Crescita Culturale, quale anticipazione della stagione che l’Assessorato dedica alla scienza dall’8 aprile con il programma di Eureka 2019, sabato 6 aprile alle 11 incontro Nanosatelliti, piccolo grande mondo. Intervengono Vincenzo Pulcino e Stefano Federico. In collaborazione con Agenzia Spaziale Italiana.

Municipio V

Al Nuovo Cinema Aquila la proiezione unica mercoledì 3 aprile del documentario Butterfly di Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman e giovedì 4 in sala il noir d’autore L’educazione di Rey del regista argentino Santiago Esteves. Fino a mercoledì 3 continua inoltre la programmazione di del film di animazione The lego movie 2 – Una nuova avventura, scritto e prodotto da Phil Lord e Christopher Miller; del drammatico LikeMeBack di Leonardo Guerra Seràgnoli e del fantastico d’autore Border – creature di confine di Ali Abbasi, proiettato in V.O. sottotitolata in italiano.

Alla Biblioteca Goffredo Mameli, in via del Pigneto 22, nell’ambito di Roma città dell’intelligenza appuntamenti nelle biblioteche dedicati alla divulgazione scientifica promossi da Roma Capitale – Assessorato alla Crescita Culturale quale anticipazione della stagione che l’Assessorato dedica alla scienza, dall’8 aprile con il programma di Eureka 2019, giovedì 4 aprile alle 17 Sulla luna con Leonardo.

Con gli occhi nel cielo, laboratorio a cura dell’associazione ConUnGioco, Per bambini e ragazzi da 6 a 13 anni. Nell’ambito dello stesso ciclo, venerdì 5 aprile alle 17.30, Cinema e scienza, Proiezione del film Man on the moon di Milos Forman (USA, 1999), sottotitoli in italiano. Rassegna in collaborazione con Casa del Cinema.

Alla Biblioteca Penazzato, via D. Penazzato 112, mercoledì 3 aprile alle 17 letture ad alta voce per bambini dai 3 ai 6 anni a cura di Priscilla ed Emanuele volontari del servizio civile nazionale.

Alla Biblioteca Gianni Rodari, via F. Tovaglieri 237/A, lunedì 1 aprile alle 17, Proiezione film Whiplash di Damien Chazelle (2014). Giovedì 4 alle 17 proiezione de Il viaggio di Arlo di Peter Sohn (2015). Tutte le proiezioni sono riservate agli iscritte alla biblioteca.

Municipio VI

Alla Biblioteca Collina della Pace, via Bompietro 16, venerdì 5 aprile alle 16 La Città delle Donne. Una Mappa Nascosta. La violenza in tribunale: un processo del 1988. L’incontro, a cura di Laura Schettini, si inserisce nel vasto programma dell’ottava edizione di Educare alle Mostre, Educare alla Città avviata ad ottobre 2018 si concluderà a maggio 2019.

Alla Biblioteca Rugantino, via Rugantino 113, dal 6 aprile all’11 maggio, corso di scrittura creativa articolato in cinque lezioni della durata di 4 ore ciascuna, che si terranno ogni sabato dalle 9.00 alle 13.00, a cura dell’associazione M.A.R.E.L.

Municipio VII

Alla Biblioteca Nelson Mandela, in via La Spezia 21, mercoledì 3 aprile alle 17 si parlerà dei romanzi Ipazia di Adriano Petta e Antonio Colavito(2004), in continuità con la proiezione di Agorà e A voce alta di Bernard Schlink (1998), in continuità con la proiezione di The Reader. Per partecipare agli eventi è necessaria l’iscrizione, anche gratuita, a Biblioteche di Roma.

Alla Biblioteca Raffaello, via Tuscolana 1111, martedì 2 aprile alle 17 incontro per condividere le prime impressioni sui testi segnalati nel percorso di lettura il Circolo in Noir, per coordinarne i prestiti e per programmare successivi incontri volti anche alla partecipazione al Premio Strega 2019. Nell’ambito di Roma città dell’intelligenza, appuntamenti nelle biblioteche dedicati alla divulgazione scientifica promossi da Roma Capitale – Assessorato alla Crescita Culturale, quale anticipazione della stagione che l’Assessorato dedica alla scienza dall’8 aprile con il programma di Eureka 2019, sabato 6 aprile alle 10 presentazione del libro di Pietro Greco Fisica per la pace. Tra scienza e impegno civile,(Carocci, 2017), interviene Pietro Greco ed in collaborazione con Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.

Municipio VIII

Alla Biblioteca Bibliocaffé Letterario, via Ostiense 95, nell’ambito di Roma città dell’intelligenza appuntamenti nelle biblioteche dedicati alla divulgazione scientifica promossi da Roma Capitale – Assessorato alla Crescita Culturale, quale anticipazione della stagione che l’Assessorato dedica alla scienza dall’8 aprile con il programma di Eureka 2019, mercoledì 3 aprile alle 18 presentazione del libro di Alessia Mattacchioni Dalla fisica alla metafisica. Viaggio in ordine sparso alla ricerca di noi stessi (Antonio Tombolini editore, 2018). Intervengono l’autrice e Marco Muti.

Municipio IX

Alla Biblioteca Laurentina –, piazzale Elsa Morante, nell’ambito di Roma città dell’intelligenza appuntamenti nelle biblioteche dedicati alla divulgazione scientifica promossi da Roma Capitale – Assessorato alla Crescita Culturale, quale anticipazione della stagione che l’Assessorato dedica alla scienza dall’8 aprile con il programma di Eureka 2019, martedì 2 aprile alle 17 Fonchito y la luna, lettura animata in italiano e spagnolo dal libro di Mario Vargas Llosa, a cura dell’Istituto Cervantes di Roma. Per bambini da 4 a 10 anni. Sabato 6 aprile alle 11.30 presentazione del libro Voglio la luna! di Andrea Valente e Umberto Guidoni (Editoriale Scienza, 2018), e incontro con l’astronauta Umberto Guidoni, a cura della libreria Pagina 348.

Alla Biblioteca Pierpaolo Pasolini, viale Caduti per la Resistenza 410/A, nell’ambito di Roma città dell’intelligenza appuntamenti nelle biblioteche dedicati alla divulgazione scientifica promossi da Roma Capitale – Assessorato alla Crescita Culturale quale anticipazione della stagione che l’Assessorato dedica alla scienza dall’8 aprile con il programma di Eureka 2019, giovedì 4 aprile alle 17 Conversazioni Atomiche,Proiezione della commedia scientifica per la regia di Felice Farina (Italia 2018, 84’). Intervengono Felice Farina e Catalina Curceanu. In collaborazione con Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.

Municipio X

Alla Biblioteca Elsa Morante, in via Adolfo Cozza 7 – lungomare Paolo Toscanelli 184, venerdì 5 aprile alle 16.30 Il diritto di contare di Theodore Melfi, per il ciclo “Cinema tra gli scaffali”.

Al Teatro del Lido, via delle Sirene 22, è in corso la mostra delle illustrazioni di Veronica Leffe per il Libro Azzurro – tavole originali! ad ingresso gratuito e fino al 7 aprile. Lunedì 1 e martedì 2 alle 10.00 la prima nazionale de Il Cavaliere Inesistente, recital tratto dall’omonimo romanzo di Italo Calvino con Jacob Olesen e per la regia di Jim Calder.

Venerdì 5 due gli eventi patrocinati dal Municipio: la cerimonia di apertura del Kite Festival Città di Roma, in programma fino al 14 aprile, appuntamenti di sport, incontri e cultura sul tema del mare al Marine Village in via Litoranea al km 10,100 e un incontro della serieChiamata alle Arti, organizzato dall’Associazione Spazi all’Arte alla Te Fenua Art Space, piazza Umberto I.

Municipio XI

Alla Biblioteca Guglielmo Marconi, in via G. Cardano 135, mercoledì 3 aprile alle 17 reading O mia diletta luna a cura dei Lettori ad Alta Voce della biblioteca. Fino al 6 aprile è visitabile la mostra fotografica del MAAM, esperienza unica nel suo genere inserito nell’ex stabilimento del salumificio Fiorucci sulla Prenestina che è al tempo stesso alloggio per famiglie disagiate ed esposizione in continuo divenire di murales, sculture e manufatti artistici che a pieno titolo si devono considerare spesso dei veri capolavori. Martedì 9 aprile alle 16.30 per I Martedì fatti ad Arte, laboratorio Rovisto, frugo, cerco cose ed… anche un tappo può servir per un ritratto!

Nei giorni 6 e 7 aprile nel quartiere Trullo si svilupperanno una serie di eventi e attività per preparare i bambini delle scuole alla ricorrenza dei 100 anni dalla nascita di Gianni Rodari, l’evento è i Marziani tornano al Trullo. Gli interventi di approfondimento sui temi affrontati dall’autore saranno intervallati da letture di brani e poesie al plesso Collodi dell’IC A Gramsci, il nido Malaguzzi e la Scuola dell’Infanzia la torta in cielo di Gianni Rodari (scuole del quartiere Trullo) sarà possibile seguire laboratori e attività di approfondimento.

Municipio XII

Alla Biblioteca Villino Corsini, in largo 3 giugno 1849 snc, nell’ambito di Roma città dell’intelligenza appuntamenti nelle biblioteche dedicati alla divulgazione scientifica promossi da Roma Capitale – Assessorato alla Crescita Culturale, quale anticipazione della stagione che l’Assessorato alla Crescita Culturale dedica alla scienza dall’8 aprile con il programma di Eureka 2019, sabato 6 alle 10.30 proiezione dei cortometraggi vincitori del Contest 120 secondi di luna: Anul di Cora Gasparotti, a seguire Earthrise di Taia Gaudiano e Danilo Amato e Tranquility Base di Diana Mantese, in collaborazione con Casa del Cinema. Fino all’8 maggio visite guidate per le scuole nell’ambito del progetto Leggere la città (Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, Assessorato alla Crescita culturale, Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità Solidale). Informazioni: http://scuole.museiincomuneroma.it/schedadidattica/passeggiando-sulla-storia-conoscere-sentire-scoprire-la-repubblica-romana-del-1849-tra-porta-s-pancrazio-e-villa-doria-pamphili/.

Prenotazioni: telefono 060608 tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00.

Al Teatro Villa Pamphilj domenica 7 alle 17.30 “(S)COMPOSIZIONE”, uno spettacolo messo in scena da Maurizio Pizzardi e Massimo Nardi alla chitarra e Jerry Mastrodomenico voce recitante, con la regia di Alberto Ferrari. La musica di due chitarre e la voce recitante si rincorrono in paesaggi e sapori mediterranei con armonie in bilico tra la tradizione e l’innovazione. Un concerto in cui alle melodie si alternano e si sovrappongono testi poetici recitati da Jerry Mastrodomenico. Playlist emozionale di musica e parole che coniuga brani strumentali e frammenti tratti dalle opere di Shakespeare, Eugenio Montale, Albert Camus, Garcia Lorca, Fabrizio De Andrè, Grazia Deledda, Francesco Guccini, Leo Ferrè.

Ed ancora, sempre nell’ambito degli appuntamenti con i trekking urbani nel verde organizzati dal Dipartimento di Tutela Ambientale, appuntamento martedì 2 appuntamento a Villa Pamphilj, via di san Pancrazio 10, alle 9.30 per il primo percorso da Porta San Pancrazio sino al Giardino del teatro. Ed ancora sabato 6 esplorazione del Parco dei Martiri di Forte Bravetta, appuntamento in via di Bravetta alle 9.30. Informazioni sono disponibili al link: https://www.comune.roma.it/web/it/informazione-di-servizio.page?contentId=IDS245030.

Municipio XIII

Alla Biblioteca Cornelia, in via Cornelia 45, nell’ambito di Roma città dell’intelligenza appuntamenti nelle biblioteche dedicati alla divulgazione scientifica promossi da Roma Capitale – Assessorato alla Crescita Culturale, quale anticipazione della stagione che l’Assessorato alla Crescita Culturale dedica alla scienza dall’8 aprile con il programma di Eureka 2019, martedì 2 alle 15.30 laboratorio per ragazzi Le missioni spaziali. Dal primo uomo sulla Luna a Samantha Cristoforetti, a cura di Italo Alfieri, per le scuole. Mercoledì 3 alle 17, per lo stesso ciclo, Natura in tutti i sensi, laboratorio per bambini da 7 a 11 anni, a cura di Servizi Educativi Palazzo delle Esposizioni.

Alla Biblioteca Valle Aurelia, viale di Valle Aurelia 129, il lunedì 1 alle 17 presentazione del libro di Nando Maurelli: 6 saggi di storia del territorio dal titolo Da Mons Malus a Monte Mario (Legambiente, 2018). Nell’ambito di Roma città dell’intelligenza, appuntamenti nelle biblioteche dedicati alla divulgazione scientifica promossi da Roma Capitale – Assessorato alla Crescita Culturale, quale anticipazione della stagione che l’Assessorato dedica alla scienza dall’8 aprile con il programma di Eureka 2019, sabato 6 alle 10 incontro con Bruno Cignini Roma città degli animali. Storie e curiosità sui nostri coinquilini alati e a quattro zampe,per le scuole.

Ancora, domenica 7 dalle 9.00 appuntamento all’Azienda Agricola Castel di Guido dove l’Associazione “Mio fratello è figlio unico” ha organizzato coloriamo il mondo di Blu, progetto che si inserisce nel programma di eventi in occasione della Festa nazionale dell’Autismo, con il patrocinio del Municipio. Prevista la partecipazione delle famiglie e dei ragazzi autistici che saranno coinvolti in una maratona di circa 5 km, in spettacoli di giocolieri ed artisti di strada, con animazione musica giochi e spettacolo teatrale aperti a tutti. Alle 11,30 è prevista una tavola rotonda sulla problematica. L’importanza di questa giornata sta nell’idea di miglioramento e nel consolidamento della consapevolezza dell’autismo in sé, della sua realtà, nel tentativo di eliminazione dei pregiudizi, preconcetti, miti e leggende che avvolgono questa tematica.

Municipio XIV

Alla Biblioteca Franco Basaglia, in via Federico Borromeo 67, nell’ambito di Roma città dell’intelligenza, appuntamenti nelle biblioteche dedicati alla divulgazione scientifica promossi da Roma Capitale – Assessorato alla Crescita Culturale, quale anticipazione della stagione che l’Assessorato dedica alla scienza dall’8 aprile con il programma di Eureka 2019, martedì 2 alle 17.30,Cinema e scienza: proiezione del film Professione inventore di Trent Cooper (USA, 2010). Mercoledì 3 aprile alle 10 La tavola periodica degli elementi, laboratorio a cura di Franco Mattei, per le scuole. Venerdì 5 alle 17 workshop musicale Si fa per dire.

Alla Biblioteca Casa del Parco, via della Pineta Sacchetti 78, fino al 19 aprile mostra fotografica I Patrimoni UNESCO di Roma e Provincia, nell’ambito del Mese della Fotografia di Roma #MFR19. La mostra è stata realizzata in collaborazione con la scuola di fotografia della Libera Accademia di Roma (LAR- UPS) e il circolo fotografico Photosophia.