 “Donne De Claricini Dornpacher dal quattrocento al novecento” al Fogolâr Furlan di Roma

Ultima Conferenza prima della pausa estiva, promossa dal Fogolâr Furlan di Roma, in sinergia con la Fondazione de Claricini Dornpacher di Bottenicco di Moimacco (Udine).

Nella giornata del 21 Giugno 2024 ore 18.00 presso la Sede UnAR – Via Ulisse Aldrovandi n. 16 – in sala Italia avrà luogo la presentazione del libro “Donne De Claricini Dornpacher dal quattrocento al novecento” Storie perdute e ritrovate tra Cividale del Friuli, Gorizia, Padova a cura di Emanuela Accornero, Liliana Cargnelutti, Oldino Cernoia e Stefano Cosma (Edito da: Forum – Editrice Universitaria Udinese).

IL LIBRO

Il volume presentato offre una lettura della storia del territorio friulano dal Cividalese. Una ricerca approfondita negli archivi del casato Claricini Dornpacher ha portato alla luce storie dimenticate di donne, nate o divenute de Claricini. Sono emerse strategie matrimoniali e, soprattutto, il ruolo attivo che molte di loro hanno saputo costruirsi nel contesto familiare, in un monastero, nell’azienda di famiglia o con attività intellettuali e professionali. Si sono tracciati anche i loro sentimenti, le loro volontà, la loro cultura, la loro personalità. Le narrazioni, che si snodano lungo un percorso temporale che dal Quattrocento si conclude nel XXI secolo, hanno come teatro l’area geografica che da Cividale del Friuli giunge a Gorizia e a Padova. Questi luoghi, su cui si estendevano le proprietà e le residenze dei Claricini Dornpacher, fanno da sfondo all’intreccio di vicende che variano con il mutare della storia e che ora sono affidate alla conoscenza e alle nuove generazioni. Per approfondimenti: https://shop.declaricini.it/product/31298914/donne-de-claricini-dornpacher-dal-quattrocento-al-novecento

Il programma

Introduzione: Francesco Pittoni Presidente Fogolar Furlan di Roma

Interventi:

Oldino Cernoia Presidente Fondazione de Claricini Dornpacher,

Emanuela Accornero, Autrice e co-curatrice del volume

Rinfresco di chiusura attività sociali

Per partecipare all’ iniziativa e al rinfresco, è necessario prenotarsi entro Martedì 18 Giugno 2024 alla email: fogroma@gmail.com con nome, cognome e numero di telefono e numero di partecipanti.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙