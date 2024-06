L’Estate Tiburtina 2024 con 32 eventi dal 15 giugno a fine settembre

Il 15 giugno 2024 – Inizia l’Estate Tiburtina e inizia l’avventura degli azzurri ai Campionati Europei. Per l’occasione il IV Municipio ha installato un maxi schermo al Parco Bergamini, in Via Alberto Bergamini 5, a Casal Bruciato, dove i residenti del tiburtino potranno sostenere tutti insieme gli azzurri (Ingresso gratuito).

Ne danno notizia il Presidente del IV Municipio Massimiliano Umberti e l’Assessore alla Cultura Maurizio Rossi attraverso un video postato su Facebook. Annunciati trentadue eventi dal 15 giugno fino a fine settembre.

Ogni giorno ci sarà uno spettacolo in una delle 6 location previste: Parco Bergamini (Casal Bruciato), Casa del Municipio (Casal de Pazzi), Piazzale Loriedo (Colli Aniene), Piazza Sacco (Pietralata), Piazza della Balena (San Basilio), Casale Torraccia (Torraccia).

Ci saranno inoltre tre eventi singoli che integreranno il programma. Il 3 luglio ci sarà la sfilata di moda alla Casa del Municipio a cura dell’Istituto Aniene. Sempre nella serata dello stesso giorno il IV Municipio accompagnerà dalle 70 alle 90 persone al teatro di Caracalla per assistere alla Tosca. Il 4 luglio, nell’ambito del festival Felicità verranno organizzate due visite guidate alla Casa del Municipio Ipazia di Alessandria. E per finire, sarà organizzata una iniziativa per conoscere il fiume Aniene attraverso un’esperienza di rafting sul corso d’acqua.

Infine, Massimiliano Umberti manda un messaggio che riguarda direttamente Colli Aniene: “Ci auguriamo di vedere piazzale Loriedo nelle condizioni attuali per l’ultima stagione. Per l’anno prossimo c’è la speranza che la piazza possa tornare come la conoscevamo prima.”

Appena disponibile, pubblicheremo il programma degli eventi completo.

