Gli eventi di giugno 2024 del Gremio

Il Gremio, organizza diversi eventi del mese di giugno prima della chiusura estiva della sua attività.

Martedì 4 giugno 2024, ore 17,30 presso l’Associazione Bancaria Italiana (ABI), Sala della Biblioteca Stefano Siglienti, Scuderie di Palazzo Altieri, via Santo Stefano del Cacco 1 (Piazza del Gesù), il Gremio collaborerà con il Cenacolo Tommaso Moro di Antonio Casu che coordinerà l’incontro, e con la Società Studi Storia delle Istituzioni, per la Presentazione dei Discorsi Parlamentari di Giorgio Asproni (Bitti 8-12-1807 – Roma 30-4-1876).

Grande figura di politico della storia moderna sarda, protagonista del Risorgimento, amico di Mazzini e vicino a Garibaldi, convinto autonomista e incrollabile repubblicano, a lungo deputato del parlamento subalpino e della camera del Regno di Sardegna e d’Italia

Ingresso libro e gratuito. Occorre prenotarsi.

Dal 10 al 17 giugno 2024 – Previsto Il Viaggio culturale e ludico organizzato da Il Gremio e da Nuova Micologia, coordinato e guidato come sempre da Ivan Meloni.

Sabato 15 giugno 2024, al Gremio, in Terrazza (in sala Italia in caso di pioggia) via Aldrovandi 16 Roma. Ricordo di Maria Carta (la voce della Sardegna, la sua storia, le sue canzoni… indimenticabile e amata socia de il Gremio), nel 90° dalla nascita (Siligo 24-6-1934) e nel 30° dalla scomparsa (Roma 22-9-1994)

Con Emanuele Garau, cantante, autore della prima biografia su Maria, Valentino Serra alla chitarra, Ilaria Onorato, attrice, Neria De Giovanni, scrittrice.

Contributi artistici di Gianfranco Cabiddu, regista, Ennio Santaniello, musicista.

Introduce e coordina Antonio Maria Masia

Ingresso ore 19,30 Buffet apericena del Gremio ore 20,00 spettacolo ore 21,00. Ingresso libero e gratuito, sino a capienza. Occorre prenotare, telefonando: 3356960036 Antonio, 3921352478 Ivan, 3479621135 Franca

************

Infine il Gremio ricorda per il 2024 di rinnovare la quota sociale o con bonifico di € 20 (più € 10 per eventuale familiare) sul c/c intestato al Gremio IBAN: IT16T0101503200000000010517, Banco di Sardegna, via Boncompagni, Roma, oppure in presenza in occasione dei nostri eventi. E ricorda altresì come per gli anni scorsi di indicare quale beneficiario del vostro 5xMILLE La SOS THALASSEMIA di Roma, il benemerito Centro Microcitemico di Ricerca e di Assistenza ai malati di Anemia Mediterranea, indicando sulla dichiarazione dei redditi nella casella volontariato e onlus questo codice:97726740588.

