Gli Incontri Letterari di ottobre della Prof.ssa Loredana Mambella

Proseguono gli Incontri Letterari tenuti dalla Prof.ssa Loredana Mambella, per l’anno 2023-2024, Si svolgono, con il Patrocinio della Parrocchia di San Romano martire, nella omonima Biblioteca, in Via delle Cave di Pietralata 63 nel IV Municipio.

Il primo Incontro è avvenuto giovedì 5 ottobre 2023. Tema: L’Abruzzo, a cura della Prof.ssa Loredana Mambella.

CALENDARIO INCONTRI OTTOBRE 2023

Giovedì 12 ottobre ore 17.00

Pasolini: La lunga strada di sabbia: Pescara

Giovedì 19 ore 17.00

Le Marche. A cura della Prof.ssa Loredana Mambella

Giovedì 26 ore 17.00

Pasolini: La lunga strada di sabbia: San Benedetto-Ancona-Senigallia

