Gran finale di Benvenuta Primavera

Molte le iniziative in programma oggi a Colli Aniene nell’ambito della VI edizione della Rassegna Benvenuta Primavera.

In largo Franchellucci, ore 16/18,30 Esposizione dei lavori ragazzi della scuola media Tullio De Mauro e dell’associazione I nostri figli al centro della Scuola. In Parco Melandri: ore 17,00 esibizione degli allievi scuola di ballo Lolly Dance e a seguire Progetto Quartieri Solidali.

In viale Battista Bardanzellu Area giardino istituto Minerva:

ore 15/18 Animazione per bambini a cura dell’associazione la Chiocciola; Truccabimbi a cura dell’associazione Piccoli Giganti, presentazione del libro La Consultante di Vanessa Taverna; esibizione di cori di adulti e bambini a cura di Paula Gallardo

Alle ore 17,00 degustazione gelato d’essai offerto da Strawberry fields; chiude la manifestazione l’esibizione della banda musicale Arturo Toscanini.

In una parola Colli Aniene in festa e in grande spolvero e di nuovo grazie all’Associazione il Foro e a Sogèster che ogni anno regalano stupendi momenti di socializzazione e di cultura.

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati