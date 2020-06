Grande distanza tra gli spot e lo squallore della realtà

Alla pioggia di spot autocelebrativi fatti attraverso i network da parte della Sindaca Raggi, dell’Assessore Fiorini e di quello al municipio V, circa un lavoro da stakanovisti che raccontano lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in Parchi, Ville e Aree verdi, si contrappone invece questo spettacolo desolante che invece racconta lo stato di abbandono di un quartiere del municipio Roma V.

Una situazione segnalata e denunciata ormai da un paio d’anni, persino in un incontro che il presidente Giovanni Boccuzzi e il suo delegato al verde hanno avuto circa quattro mesi fa con le associazioni e CdQ nella sede di via Torre Annunziata. Recentemente il CdQ Villa De Sanctis si è riunito evidenziando lo stato di abbandono del quartiere in un documento che il presidente Claudio Romano ha provveduto a recapitare agli inesistenti amministratori locali.