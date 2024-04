Grande festa per la premiazione del Mille di Miguel

Grande festa al Palazzetto dello Sport di Roma per la premiazione del Mille di Miguel. Sono stati consegnati i riconoscimenti ai più veloci dei 19.334 ragazze e ragazzi che hanno corso per ricordare il maratoneta fondista argentino Miguel Sanchez. Ma ci sono stati premi anche per gesti di grande sportività e sono stati attribuiti anche i riconoscimenti del premio giornalistico intitolato a Gianni Bondini e quelli per il podista Franco Zaccarelli. A volere il Palazzetto come palcoscenico della premiazione è stato l’assessore a Sport, Turismo e Grandi Eventi, Alessandro Onorato, che ha dato il via al pomeriggio. Che ha avuto anche una testimonial d’eccezione: Eloisa Coiro, la ragazza romana degli 800 che sogna una grande impresa agli Europei di Roma in programma a giugno e una grande Olimpiade. “Sto bene, debutterò a Milano il 27 aprile nei 600. Che bello essere qui con tante ragazze e ragazzi”. A prendere la parola è stata anche Maria Chiara Iannarelli della Regione Lazio, in rappresentanza dell’assessore Elena Palazzo. La manifestazione, con l’aiuto dell’Istituto per il Credito Sportivo, è giunta al termine di un lungo percorso di attività didattica nelle scuole con l’organizzazione di 83 seminari dal titolo “Sport di tutti, per tutti con tutti”.

