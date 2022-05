Grande successo di atleti e di pubblico alla “Elenina Run”

Nella mattinata di sabato 28 maggio 2022 sono stati circa 100 i piccoli concorrenti giunti nel Parco di Villa De Sanctis, con i propri genitori, zii, nonni e amici al seguito per partecipare alla manifestazione sportiva organizzata dall’Atletica Villa de Sanctis nell’ambito dei festeggiamenti della Parrocchia dei Santi Marcellino e Pietro.

Lo sport ha vissuto un’altra giornata di gioia e soddisfazione e, sicuramente, fra i tanti concorrenti di oggi ci saranno i futuri campioni di domani. Un antico proverbio dice che “Buon sangue non mente” e infatti molti genitori dei bambini che oggi si sono cimentati nel percorso loro assegnato, sono persone che praticano assiduamente lo sport, ma il fatto ancor più importante è quello che nel territorio del V Municipio, ed è risaputo, ci sono stati tanti Campioni, che hanno avuto in diverse discipline sportive onori e glorie.

I genitori dei piccoli concorrenti, hanno rinunciato ad andare al mare, ma sono stati ripagati egregiamente nel vedere i loro figli felici e sorridenti, per il passaggio sotto l’arco d’arrivo fra gli applausi di due file di persone che tifavano con grande clamore per loro. Sinceramente vedere correre questi bambini è stata per tutti una bellissima esperienza.

Ancora una volta i soci dell’Atletica Villa De Sanctis hanno dato dimostrazione di come si organizzano certi eventi e, a parte il caldo, tutto si è svolto secondo programma. Ai piccoli sono stati consegnati il pettorale, le magliette e le medaglie a ricordo dell’evento, i premi e hanno partecipato al rinfresco.

Ancora una volta le Autorità non hanno fatto mancare la loro presenza. Mauro Caliste Presidente e Marco Ricci, e Assessore allo sport del V municipio di Roma Capitale, hanno onorato l’evento premiando i primi tre arrivati, con medaglie Oro, Argento e Bronzo. La nuova Amministrazione con costanza presenzia e offre sostegno a diverse iniziative sportive che si svolgono nel nostro territorio.

Al sottoscritto fa piacere riferire che i soci dell’Atletica Villa de Sanctis sono anche sempre sensibili verso le persone meno fortunate, infatti in questa Società ci sono moltissimi atleti che accompagnano atleti non vedenti durante le corse podistiche. In virtù di questa sensibilità, alla gara di oggi hanno partecipato anche dei ragazzi autistici, ai quali è stata offerta a loro la gioia di passare sotto l’arco d’arrivo, e a tutti la soddisfazione di godere della loro felicità.

L’ordine d’arrivo: distanza sui 100 metri, primo Victor (pettorale 271) secondo Alessandro Marcoaldi (pettorale n 243) terza Beatrice Foddai (pettorale 276)

Metri 300: al primo posto è arrivato Greta Pogelli (pettorale 280) seguita da Chiara Giancali (pettorale 238), terza Daniela Proietti (pettorale 240)

Metri 600: il primo posto è andato a Muaro Bellettoti (pettorale 255) Tonia (pettorale 255) è arrivata seconda. Mentre Chiara (pettorale 233) si è accontentata del terzo posto.

Metri 1000, ha vinto Oliva Spitaleri (pettorale 275) al secondo posto si è classificata Chans Doha Dikrallah (pettorale 258) terza Elena Sili (pettorale 242).