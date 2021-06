“Green Pass” ora arriva anche per email

Tra le varie possibilità che il Ministero della Salute mette a disposizione per scaricare il Green Pass c’è anche l’invio sulla email personale di un codice di autorizzazione. Molti di noi lo hanno già ricevuto e questo certamente rende più semplici le operazioni di prelievo di questa importantissima carta per chi deve viaggiare in Europa.

Il testo dell’email risulta facilmente comprensibile e consente in pochi minuti di ottenere il documento: “È disponibile la Certificazione verde Covid-19 di XXXXXX. Potrai acquisirla utilizzando il codice AUTHCODE ZZZZZZZZZZZZ al seguente link del Ministero della salute oppure con l’App Immuni. Inserisci il codice, la data di scadenza e il numero della Tessera Sanitaria dell’intestatario della certificazione. Se non hai la Tessera Sanitaria, perchè non iscritto al Servizio Sanitario Nazionale, inserisci il codice AUTHCODE con il tipo e numero del documento che hai comunicato al momento della prestazione sanitaria che ha dato origine alla Certificazione.

La Certificazione è disponibile anche su App IO: se sei l’intestatario della Certificazione, riceverai la notifica in app da cui visualizzarla direttamente, senza fare alcuna richiesta nè inserire codici o altri dati. Ti basterà aver effettuato l’accesso all’App IO con la tua identità digitale SPID o CIE

Se hai bisogno di assistenza tecnica puoi contattare il numero verde 800.91.24.91 attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20 o scrivere all’indirizzo: cittadini@dgc.gov.it.

Se sei utente di APP IO puoi chiedere assistenza direttamente tramite l’app

Per informazioni su aspetti sanitari puoi chiamare il numero di pubblica utilità 1500 attivo tutti i giorni 24 ore su 24.

Ministero della Salute”

Ricordiamo che le Validità della certificazione verde COVID-19 sono le seguenti per le varie casistiche:

• VACCINAZIONE FINE CICLO: Certificazione valida 270 giorni (9 mesi) dalla data dell’ultima somministrazione

• VACCINAZIONE PRIMA DOSE: Certificazione valida fino alla prossima dose

• TAMPONE: Certificazione valida 48 ore dall’ora del prelievo

• GUARIGIONE: Valgono le date indicate sulla certificazione