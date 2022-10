Happy Halloween a Centocelle

Continuano le iniziative della kermesse di eventi “Arte Gusto a Centocelle” organizzata dall’Associazione Madre Terra e Lunedì 31 Ottobre entra nel vivo di una tradizione ormai sempre più amata da adulti e bambini con Halloween Party.

L’evento, dedicato alla promozione e valorizzazione di Centocelle e dell’area territoriale che dagli inizi del XX secolo si è sviluppata attorno all’ex Aeroporto di Centocelle promuove la cultura romana e le tradizioni della Città Metropolitana dando spazio anche alle nuove tendenze che con forza sempre maggiore si fanno largo nelle consuetudini cittadine.

In occasione di Halloween in ogni piazza del quartiere: Piazza Teofrasto, Piazza delle Gardenie, Piazza dei Gerani, Piazza dei Mirti e Piazza San Felice da Cantalice alle ore 16:30 sarà una “Strega”, la più tipica figura dell’immaginario horror italiano, ad attendere adulti e piccini mascherati e a condurli in via dei Frassini sul biscotto pedonale centrale all’incrocio con via delle Robinie da dove alle ore 17:30 partirà il flash mob danzante per ballare insieme grandi successi “da brivido” come Triller di Michael Jacson, Gostbusters dal noto e intramontabile film fantasy, lungo le vie della Rete d’imprese Robinie che per l’occasione in collaborazione con Time Adventures Escape Room mette in palio N.10 ingressi omaggio alle “partite di gruppo” che si terranno il giorno 1 novembre fino alle ore 19:00 negli scenari Labirynth e Fuga dalla Prigione, i più adatti ad un pubblico giovane e giovanissimo. Otterranno il premio le migliori 10 maschere!

Le Strade del Commercio di Centocelle, come ogni anno, offriranno ai bambini “dolcetti o scherzetti”, prodotti tipici della stagionalità e della ricorrenza.

L’associazione Madre Terra invita inoltre a continuare i festeggiamenti attraversando via di Centocelle per raggiungere Parco 17 Aprile 1944, dove sarà disponibile una postazione di Facepainting horror e Dj set fino alle ore 20:00 e uno speciale Set fotografico e l’impedibile Spettacolo del Fuoco. Le iniziative di Arte e Gusto a Centocelle invece proseguono anche a novembre con la presentazione ufficiale della mostra collettiva “Cerchio d’Autore” e l’iniziativa Cento Sorrisi.

Visita il sito www.madreterraroma.com per conoscere tutti i dettagli e gli altri appuntamenti in programma della kermesse Arte e Gusto. L’evento è realizzato dall’Associazione Madre Terra in collaborazione con Rete d’impresa Robinie-Centocelle, The Wow Effect, Associazione Zona Blu e realizzato con il contributo della Regione Lazio.

Associazione Madre Terra

madreterrarm@gmail.com

Cell. 328 0588820

Social: @MadreTerraRm