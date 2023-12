I Concerti di Natale dei Cori dell’Atelier Centodue

All’Atelier Centodue ancora risuonano le melodie e i ritmi degli ultimi concerti tenuti dal Coroincanto e il Nuovo Coro Popolare, il 23 novembre 2023 alla Sala della Protomoteca al Campidoglio per l’evento Sguardo di Donna organizzato dall’Associazione Il Tempo delle Donne per ricordare la Giornata contro la violenza sulle donne; il 25 novembre nella Sala Baldini in occasione della nuova edizione dello spettacolo Todas las Voces Todas-Tributo a Mercedes Sosa, interamente dedicato alla nota cantante argentina e al repertorio latinoamericano d’autore.

Ora, però, è tempo di Natale e i cori dell’Associazione con sede a Torpignattara, in Via Laparelli, tutti diretti dal M° Paula Gallardo si preparano per esibirsi in diversi eventi.

E non saranno questa volta soltanto i due cori femminili ma anche i bambini del “Coro dei 102” accompagnati anche dai genitori e i fratelli nella formazione Coro “Famiglia” dei 102, e infine anche il coro giovanile Voci D’Oro.

Il calendario dei concerti natalizi

Per chi vorrà seguirli nel nostro dicembre di musiche natalizie e non, ecco il calendario.

Si comincia Sabato 16 Dicembre alle ore 16.00 nel Roma TorSapienza Street Choir Festival a Piazza De Cupis, festival corale organizzato dall’Organizzazione di volontariato TS con la collaborazione di Chorus Inside e riconosciuto “Evento Telethon Città di Roma 2023”. In questa manifestazione si esibiranno i più piccoli cantori della nostra Scuola di Musica nella formazione Coro “Famiglia” dei 102, con bambini dai 2 agli 11 anni.

Domenica 17 Dicembre alle ore 16.00 nel Centro Sociale Anziani “Nino Manfredi” di Centocelle si terrà un concerto con i cori Nuovo Coro Popolare, Coroincanto e il gruppo giovanile Voci D’Oro, per cantare il Natale e per condividere musiche del mondo. A seguire, assicurano gli organizzatori del Centro Anziani, ci sarà una divertente tombolata.

Mercoledì 20 Dicembre il Coro dei 102, questa volta rappresentato dai bambini più grandi, parteciperà al Concerto di Natale 2023- il concerto più pop della capitale nell’Auditorium Seraphicum insieme a svariate formazioni corali e a diversi ospiti tra cui giovani promesse della musica pop.

Venerdì 22 Dicembre nel pomeriggio, ancora i piccoli del Coro dei 102 e le famiglie faranno un concerto itinerante per via di Torpignattara per un evento organizzato dal Comitato di Commercianti del quartiere.

Sabato 30 Dicembre il Nuovo Coro Popolare & amigos (coristi di diverse formazioni della capitale che si uniranno al nostro coro) parteciperanno alla rassegna Nataleincanto nella Sala Consiliare “S. Pertini” di Ardea su invito del Coro Polifonico di Ardea e del M° Francesco De Stefani. In questa occasione proporranno un repertorio natalizio e non tutto in chiave “latinoamericana”.

Infine, il 1 gennaio 2024 alle ore 19.30 nella Chiesa di San Felice a Centocelle, sempre il Nuovo Coro Popolare eseguirà in concerto la suggestiva Misa Criolla (messa creola) del compositore argentino Ariel Ramìrez. Il M° Paula Gallardo sarà affiancata da validi musicisti, come la giovanissima Maria Eléna Serrao in veste sia di collaboratore con il Coro dei 102, sia come percussionista in diversi concerti, dalla pianista argentina Costanza Staniscia, la cantante cilena Monserrat Balmaceda e dal chitarrista e “charanguista” colombiano Francisco Echeverri.