“I Drammi di un Friuli Nascosto” il 15 dicembre 2023

L’APS Fogolâr Furlan di Roma organizza il 15 dicembre 2023 ore 18.30 in sala Roma della sede UnAR in Via Ulisse Aldrovandi 16/B l’evento: “I Drammi di un Friuli Nascosto”

Sarà presentato dal drammaturgo Carlo Tolazzi che in tale ambito illustrerà due suoi volumi.

Il primo “Il Silenzio e la rivolta”, descrive quattro azioni drammaturgiche in Carnia; in modi diversi diverse maniere di affermare la lotta strenua per sopravvivere, la pietà, l’amore per la propria terra, il bisogno di socialità e di relazione. I neonati di Trava fatti resuscitare per poter essere battezzati, alla silenziosa protesta delle donne di Verzegnis ritenute pazze o possedute, alla civile disobbedienza dei fucilati di Cercivento, alla faticosa quotidianità delle portatrici impegnate a rifornire una guerra voluta e condotta dagli uomini. Si sviluppa così un collegamento che rivela una costante: a ogni imposizione dell’autorità – politica o religiosa che fosse -, la gente della Carnia ha risposto con un comportamento straordinario ed eccentrico che ha affascinato il teatro.

Il secondo, “Furlan quenau ti stufe” è un testo significativo di narrativa Friulana.

Il Programma

Saluti: Francesco Pittoni: Presidente del Fogolâr Furlan di Roma

Presentazione: Giorgio della Longa: Consigliere del Fogolâr e Architetto

Conduce: Carlo Tolazzi: Scrittore e autore

Letture dell’ Attrice e consigliera del Fogolar: Tiziana Bagatella

Per prenotarsi all’ evento è necessario inviare entro il 7 Dicembre 2023:

Il proprio nominativo, all’ email: fogolaroma@gmail.com