“I romani per Alberto Sordi”, premiazione il 12 Febbraio 2024

Lunedì 12 Febbraio 2024 alle 15.30 presso la Casa della Cultura e dello Sport Silvio Di Francia in via Casilina 665 si terrà l’evento di premiazione del Concorso di idee “I Romani per Alberto Sordi “. Giunge dunque alla sua fase finale il progetto dedicato alla creazione di una statua in onore del grande maestro Sordi.

Alla presenza dell’assessore capitolino alla Cultura Miguel Gotor e del vice presidente della Fondazione Museo Alberto Sordi, Giambattista Faralli, saranno premiati i giovani partecipanti al Concorso.

Al termine della premiazione, sarà inaugurata la rassegna cinematografica “I Lunedì con Albertone” con la proiezione del classico “Polvere di stelle,” e sarà arricchita dalla speciale introduzione di Luca Verdone.

Ogni lunedì fino al 25 marzo sarà proiettato un classico di Albertone a partire dalle ore 17. Ingresso gratuito.Un momento speciale per condividere insieme questo momento di celebrazione dedicato a uno degli artisti più amati della nostra città.