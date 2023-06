Chi si rivolge a un investigatore privato a Roma lo fa per tante ragioni diverse. In alcuni casi si vuole scoprire il tradimento di un partner, in altri si devono controllare dipendenti infedeli, in altri si lavora per contrastare molestie e ricatti e così via.

In generale una valida agenzia investigativa a Roma propone al cliente servizi per privati e servizi per aziende. Se nel primo caso si tratta di documentare infedeltà coniugali, controllare i giovani o cercare persone scomparse, nel caso dell’attività investigativa per aziende il compito dell’Investigatore Privato a Roma è quello di documentare l’assenteismo, controllare furti, svolgere azioni di controspionaggio, contrastare la concorrenza sleale e così via.

Vediamo allora quali sono i servizi investigativi più richiesti.

Indagini e investigazioni: per cosa si contatta l’investigatore privato?

L’investigatore privato viene generalmente contattato per una varietà di ragioni e situazioni che richiedono indagini e investigazioni specializzate.

Alcuni dei motivi comuni per cui le persone assumono un investigatore privato includono:

Infedeltà coniugale:

Le persone che sospettano che il proprio partner possa essere infedele spesso assumono un investigatore privato per raccogliere prove e ottenere conferme sui loro sospetti. Investigazioni aziendali:

Le aziende possono incaricare investigatori privati per svolgere indagini su dipendenti sospetti di frode, furto di proprietà intellettuale o concorrenza sleale. Indagini sulla custodia dei minori:

In situazioni di divorzio o separazione, un investigatore privato può essere assunto per raccogliere prove riguardanti le abitudini di vita, il comportamento o l’adeguatezza di un genitore nel contesto della custodia dei minori. Localizzazione di persone scomparse:

Gli investigatori privati possono essere chiamati a cercare e localizzare persone scomparse o persone con cui è stato perso il contatto nel corso del tempo. Indagini assicurative:

Le compagnie di assicurazione possono avvalersi degli investigatori privati per condurre indagini sulla validità di richieste di risarcimento o per raccogliere prove riguardo a frodi assicurative. Verifica di antecedenti:

L’assunzione di un investigatore privato per verificare gli antecedenti di un individuo è spesso richiesta da aziende o privati che intendono fare affari o stabilire relazioni personali con una persona sconosciuta.

Quali sono i servizi investigativi più richiesti in Italia?

Verdile Investigazioni nella sua grande esperienza in ambito investigativo conferma che chi si rivolge a un investigatore privato a Roma lo fa per ottenere per lo più i seguenti servizi:

Infedeltà coniugale: Come in molte altre parti del mondo, le indagini sull’infedeltà coniugale sono molto richieste in Italia.

Le persone che sospettano che il proprio partner possa essere infedele spesso assumono investigatori privati per raccogliere prove e ottenere conferme. Investigazioni aziendali: Le aziende in Italia spesso assumono investigatori privati per svolgere indagini su dipendenti sospetti di frode, furti o comportamenti sleali. Ciò può includere sorveglianza, monitoraggio delle attività online o ricerche approfondite sulle pratiche commerciali di un’azienda concorrente. Indagini sulla custodia dei minori: Le indagini sulla custodia dei minori sono richieste in caso di divorzi o separazioni.

Gli investigatori privati possono essere incaricati di raccogliere prove sulle abitudini di vita, il comportamento e l’adeguatezza dei genitori al fine di supportare le decisioni di custodia dei tribunali.

Si tratta di ambiti in cui solo il supporto dei migliori investigatori privati permette di ottenere prove inconfutabili da presentare in tribunale a sostegno della propria causa.

Quindi il consiglio è quello di rivolgersi a chi fa investigazione in maniera professionale e noi della Verdile Investigazioni lo facciamo da oltre 30 anni.