I Tamburi per la pace 2023 in Campidoglio il 29 marzo

Mentre nel mondo sembra prevalere la cultura dell’odio, un messaggio di pace viene dalle scuole di Roma, con la manifestazione “I Tamburi per la pace”, che si svolge in numerosi paesi d’Europa: nello stesso momento ragazzi e giovani suonano i tamburi e recitano poesie di pace.

A Roma, mercoledì 29 marzo dalle ore 9,30 alle 13,00, le scuole di pace di Roma Capitale e Provincia, associate all’E.I.P. Italia Scuola Strumento di Pace, parteciperanno presso la Sala della Protomoteca del Campidoglio ad un incontro con i rappresentanti delle massime istituzioni, che proporranno ai giovani una riflessione per la scuola e la società civile, per la pace e per la lotta all’odio che porta alla violenza e alla guerra, nella Giornata Mondiale per la poesia UNESCO.

Ad introdurre l’incontro saranno il Sindaco Roberto Gualtieri, Claudia Pratelli, Assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale, Anna Paola Tantucci, Presidente nazionale E.I.P. Italia, Lina Sergi Lo Giudice, Presidente Accademia Italiana di Poesia. Saranno presenti il Maestro Vittorio Montella e, come testimoni di poesia e di pace, Elio Pecora ed Edith Bruck.

L’evento è organizzato da E.I.P. Italia in collaborazione con l’Assessorato alla Scuola, Formazione e Lavoro, la “Maison Internationale poésie enfance” di Bruxelles con il patrocinio di Roma Capitale e nell’ambito di un Protocollo d’intesa con il Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Gli studenti delle scuole hanno partecipato ad un bando che prevedeva la scrittura di poesie o di brani musicali incentrati sul tema “Poesia e Musica per la pace e i diritti umani” e sull’obiettivo 16 dell’Agenda Onu 2030. Saranno presenti circa 300 ragazzi che hanno composto poesie e musica che, con la loro creatività, esprimono il messaggio centrale: Pace, per una fraternità per tutti i colori. Le scuole vincitrici sono Istituto Comprensivo “Fregene–Passoscuro” di Fiumicino (RM), Istituto Comprensivo “Gianni Rodari” (secondaria di I grado) di Roma, Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” di Roma, Istituto Comprensivo “Lido del Faro” di Fiumicino (RM), Istituto Comprensivo “Via Guicciardini” di Roma, Istituto Comprensivo “Piazza Sauli” di Roma, Istituto Comprensivo “Pino Puglisi” (primaria “Emanuela Loi”) di Roma, Istituto Comprensivo San Valentino Torio (SA) , Scuola paritaria “Patrocinio San Giuseppe” di Roma, Istituto “San Giuseppe al Casaletto” di Roma, Complesso scolastico “Seraphicum” di Roma, Liceo scientifico “Newton” di Roma, Istituto di Istruzione Superiore “Giorgi-Woolf” di Roma, Istituto di Istruzione Superiore “G. Lombardo Radice” di Bojano (CB), Istituto di Istruzione Superiore “Via Copernico” di Pomezia (RM), Istituto di Istruzione Superiore “Via dei Papareschi” di Roma.

Alle 12.00 i 300 ragazzi realizzeranno un flash mob sulla scalinata della Protomoteca, suonando i Tamburi e cantando canzoni di pace, con la partecipazione della Banda musicale della Polizia municipale di Roma.

Alla fine della manifestazione i ragazzi delle scuole lanceranno nel cielo messaggi di pace, affidati a palloncini gialli e blu, per chiedere la pace in Ucraina.