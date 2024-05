ICS Volley Santa Lucia: è ancora B1!

Nel vibrante contesto del palazzetto di Via Appennini, sabato pomeriggio è echeggiato il grido di gioia “Ancora B1!” mentre Eleonora Gatto ha siglato l’ultimo punto contro la squadra fiorentina Montespertoli, confermando la permanenza di ICS Volley Santa Lucia in Serie B1, la terza serie nazionale di pallavolo femminile.

Questo successo è il culmine di un lungo e impegnativo percorso intrapreso il 7 ottobre 2023 con la prima partita e prima vittoria casalinga contro Unomaglia Valdarno. In 8 mesi, attraverso 26 giornate di intensa competizione, la squadra ha affrontato sfide, superato ostacoli e acquisito una maggiore consapevolezza, sia individualmente che collettivamente.

Per

Le giocatrici, gli allenatori e i sostenitori, questa stagione è stata molto più di una serie di partite: è stata un’esperienza di crescita personale e professionale. Le lacrime di gioia che hanno rappresentato l’ 11 maggio non solo celebravano la vittoria sul campo, ma anche il coraggio, la determinazione e l’impegno che hanno caratterizzato l’intero percorso della squadra.



Il coach De Gregoriis, riflettendo sull’importanza di questo risultato, lo equipara a una promozione, sottolineando il duro lavoro e la dedizione dimostrati da tutte le componenti della squadra.

La presidente Amatucci esprime gratitudine per il contributo fondamentale delle giocatrici, dello staff tecnico e degli sponsor, nonché per l’instancabile sostegno del pubblico, che ha dimostrato di essere un vero e proprio ulteriore giocatore in campo in ogni momento cruciale della stagione.

La partita contro la Montesport Firenze non è stata una semplice formalità, come dimostra il primo set perso, ma è stata un’occasione per dimostrare carattere e determinazione. La squadra è riuscita a rimontare e vincere per 3-1, consolidando così il successo della stagione e confermando il proprio valore sul campo.

Ora, con la conferma in Serie B1, ICS Volley si posiziona tra le 4 migliori realtà del volley nel Lazio. L’obiettivo futuro è di continuare a rappresentare al meglio Santa Lucia, puntando a migliorare il piazzamento in classifica e a consolidare ulteriormente il proprio status nel panorama nazionale.

Il ringraziamento va alle giocatrici, allo staff tecnico e agli sponsor per il loro impegno costante e al pubblico per il calore e il sostegno instancabile. Guardando con fiducia alla nuova stagione, ICS Volley Santa Lucia è pronta ad affrontare nuove sfide e a portare il nome del club sempre più in alto nel mondo della pallavolo italiana.

Daniele Scatassi, Presidente del Gruppo Building, main sponsor di ICS Volley dalla stagione 2017/2018, ha espresso grande soddisfazione per il risultato ottenuto, sottolineando l’importanza del sostegno continuo del gruppo alla crescita e al successo della squadra. Scatassi ha dichiarato: “Siamo estremamente orgogliosi di essere sempre al fianco di ICS Volley in questo incredibile percorso. Il successo ottenuto è la dimostrazione tangibile del duro lavoro e della determinazione di tutti coloro che fanno parte di questa squadra.

Un sentito ringraziamento al territorio che ha abbracciato e sostenuto ICS Volley, perchè grazie a questo legame prezioso, siamo cresciuti e abbiamo raggiunto importanti traguardi. Continueremo a lavorare per portare il nome della nostra squadra e del nostro paese sempre più in alto.”

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

Se riscontri problemi con la donazione libera contattaci: e-mail

clicca qui! ↙

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati