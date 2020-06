III Municipio: centinaia di adesioni ai Centri ricreativi estivi

“L’infanzia e l’adolescenza al centro. E’ questo il senso dell’attivazione del progetto Summer town, il progetto municipale orientato ad ampliare l’offerta di centri estivi del territorio – quasi tutti attivati o in procinto di partire in questi giorni –dei centri sportivi operativi dal 15 giugno e dell’iniziativa Scuole aperte rivolto in particolare a bambine e bambini più fragili, segnalati dai servizi sociali e con disabilità. Centinaia sono le persone di età compresa tra i 3 e i 14 anni che in queste ore stanno beneficiando di questi servizi resi possibili dall’impegno del nostro Municipio. Lo sbocco di un iter concitato e forse faticoso, ma indispensabile. Quanto consegniamo ai più piccoli e ai giovani, infatti, in termini di opportunità, conoscenza, socialità e confronto negli anni della loro formazione primaria e secondaria ritornerà indietro a un intero sistema Paese. E’ un investimento cruciale. Non si può ricostruire in maniera seria alcuna economia se non si parte da qui” commenta Giovanni Caudo, Presidente del Municipio III in una nota.

“Quest’anno sembrava impossibile, in effetti è stato complicato, ma soprattutto é stato necessario. Dal 15 giugno sono infatti attivi i centri sportivi estivi del territorio – ne abbiamo aperti ben 7- e sono partiti o in procinto di partire i 13 centri ricreativi estivi ‘Summer town’. Dopo mesi di lock down queste giornate di gioco, arte, amicizia ed esplorazione sono ancora più preziose per le bambine e i bambini. E’ occorso un grande lavoro di squadra con le scuole, le associazioni, i privati e con le Associazioni sportive affidatarie dei centri sportivi municipali ma ora i più piccoli, relegati ai margini delle politiche nazionali e comunali di questi ultimi mesi, possono finalmente riprendersi i propri spazi vedendosi garantiti sport e movimento, gioco, piscina, apprendimento e soprattutto relazioni sociali in mezzo al verde e con un approccio innovativo”. Così dichiara Claudia Pratelli, Assessora alla scuola del Municipio III.

“E’ il momento di investire, subito, nella scuola e nei servizi annessi. E’ il momento di far capire ai più giovani che sono il punto di partenza e il riferimento di un intero apparato statale. Mi domando se i giovani, a cui in queste ultime settimane sono state negate la scuola, lo sport e la cultura e a cui oggi pare sia stata consegnata solo l’opportunità della movida, che tipo di futuro vedano davanti a sé. Nei giorni scorsi, durante un’assemblea pubblica effettuata nel pieno rispetto delle norme di sicurezza anti covid, abbiamo sollevato una proposta: che il 20% o almeno una quota significativa delle risorse del recovery fund siano destinate alla scuola predisponendo un progetto pluriennale di interventi strutturali. Il paese si ricostruisce a partire dalla scuola. E’ vero che il fondo ha tempi che non si conciliano con la ripresa della scuola a settembre, ma possiamo far fronte all’emergenza di inizio anno scolastico se abbiamo un programma pluriennale serio e finanziato per la rinascita della nostra scuola come sistema di accesso universale” conclude Caudo.