Il 20 maggio Tor Sapienza compie 100 anni, ma con una storia che ne racconta almeno 600

È incredibile quanto la storia ci può regalare durante le ricerche, gli studi, o con l’analisi di documenti; e quanto è capace di coinvolgerci, meravigliarci ed entusiasmarci quando annusiamo un aneddoto inedito, un racconto originale, o scoprire l’esistenza di una vera legenda. Mettersi alla ricerca delle nostre radici è sempre un lavoro esaltante.

Ne sa qualcosa Rita Mattei che ha speso metà della sua esistenza con tenacia e passione, nella ricerca delle origini di un territorio e della storia di un abitato nato su consolidate tradizioni contadine-religiose che, per molto tempo hanno messo al centro del mondo un “quartiere” semplice; spesso mangiato dal traffico e dall’incuria, ma nel DNA la propensione particolare di attenzione all’altro.

E’ Tor Sapienza!. Un “poggio” che oggi vive il suo centenario, forte di una identità da pochi ancora conosciuta e riconosciuta. Grazie al suo fondatore Michele Testa un antifascista, amante della cultura e della libertà, e già di per se questa è una peculiarità rispetto ad altri rioni della capitale, nel 1923 fu un luogo pensato di tutto, scuola, condotta medica, teatro fin anche un cimitero. Ma come recita il detto “Nessuno è profeta nella propria patria”! Quello che realizzò non gli è mai stato veramente riconosciuto. Si è vero, ci sono realtà che portano nella loro denominazione “Michele Testa”, come il Centro Culturale, il centro anziani oggi Associazione di Promozione Sociale, e l’Università Popolare, e non meno importante il Parco Fosso di Tor Tre Teste oggi Parco Michele Testa dopo la nuova delibera municipale di qualche giorno fa. Ma a detta della storica Rita Mattei ciò non basterebbe a colmare il vuoto di riconoscimenti.

Offrire l’opportunità agli studenti che frequentano gli istituti scolastici del territorio, integrare la figura di Michele Testa nel percorso didattico di conoscenza del territorio in cui la scuola insiste, potrebbe essere un primo segnale di attenzione verso quest’uomo.

Ma c’è un altro livello identitario del nostro quartiere, forse ancor meno conosciuto ed apprezzato che, tra le altre cose offrirebbe a Tor Sapienza uno spunto culturale-turistico da non sottovalutare. La Torre di Tor Sapienza che con il suo casale, nel lontano 1457 fu sede precorritrice del primo seminario al mondo. La prima esclamazione alla vista dei documenti storici che raccontano tutto questo è stata semplicemente “Ma è fantastico”. Un centro di formazione che, grazie alla lungimiranza del Cardinale Domenico Pantagati, fu avviato addirittura 100 anni prima del Concilio di Trento del 1563 che dispose per tutte le diocesi l’istituzione dei nuovi centri per la formazione del clero.

Pillole di storia che Tor Sapienza si avvia ad approfondire, raccontare e festeggiare. Così intorno a questo importante appuntamento è nato il Comitato per il Centenario di Tor Sapienza (CCTS), un organismo formato da 22 tra enti e realtà del quartiere decisi nel comune intento di far accendere un faro sui tanti punti di forza di questo luogo, amato da tanti e allo stesso tempo invidiato da molti.

Non sono tutte rose e fiori, lo sappiamo bene, ma il lavoro svolto dalle agenzie educative del quartiere, e ci riferiamo alle scuole, agli istituti e allo scoutismo, ha permesso di formare generazioni di giovani capaci d’impegnarsi nelle stesse associazioni di volontariato, culturali e sportive oggi appartenenti al CCTS, mettendo convintamente il loro tempo al servizio del quartiere.

C’è molto da fare per risollevare e ridare dignità alla nostra Tor Sapienza, ma di una cosa siamo certi non ci vorranno altri cento anni.

IL PROGRAMMA

Ma ecco il programma.

Dal 19 a 28 maggio i primi dieci giorni d’iniziative che coincideranno proprio con la festa del quartiere.

Venerdì 19 Maggio 2023 – Sala Giovanni Paolo II – Via Felice De Andreis 1

Ore 18.00 – Convegno inaugurazione Centenario – La fondazione di Tor Sapienza –

Vita ed opere di Michele Testa

Sabato 20 maggio – Piazza Cesare De Cupis 20

Ore 17.00 – Rievocazione storica inaugurazione del quartiere a cura della Compagnia ArgillaTeatri

Ore 17.30 – Concerto della Banda Musicale della Polizia Locale di Roma Capitale

Ore 18.45 – Trasporto statua della Vergine Maria, dalla Sala Giovanni Paolo II alla Chiesa parrocchiale

Ore 19.00 – S. Messa Solenne

Domenica 21 maggio – Via Tor Sapienza 52

Ore 07.30 – DONAZIONE SANGUE AVIS

Ore 16.00 – Sport in Oratorio – Tornei di Calcio a 5 e Pallavolo

Ore 16.30 – Festa della Famiglia con gonfiabili, musica e ballo

Martedì 23 maggio – Via Tor Sapienza 52

Ore 21,00 – Santo Rosario meditato

Mercoledì 24 maggio – Via Tor Sapienza 52

Ore 17,00 – Consacrazione neonati alla Vergine Maria

Giovedì 25 maggio – Cortile Oratorio San Vincenzo De Paoli

Ore 17,00 Celebrazione per i malati e per gli anziani. A seguire rinfresco offerto dalla Legio Mariae

Ore 20,00 – Porchetta sandwich and Birra Peroni Fest

Ore 20.30 – Serata di musica, ballo e Karaoke

Venerdì 26 Maggio

Via Tor Sapienza 108

Ore 9.30 /16.30 – GIORNATA della SCIENZA con i ricercatori dell’ENEA

Parco Tor Sapienza – Via Tor Sapienza 52

Ore 17.00 – Omaggio floreale dei ragazzi alla Vergine Maria

Ore 18.00 – Animazione Bimbi: Micromagia e Zucchero filato a volontà

Cortile Oratorio San Vincenzo De Paoli

Ore 20.00 – Ceniamo insieme

Ore 21.00 – Concerto-Spettacolo degli HOT SPACES QUEEN Tribute Band

Sabato 27 maggio – Cortile Oratorio San Vincenzo De Paoli

Ore 09.30 – Mercatino della Solidarietà

Ore 17.00 – la Banda Musicale di Colleverde saluta il Quartiere

Ore 19.00 – Santa Messa Solenne

Ore 20.00 – PROCESSIONE DELLA VERGINE MARIA

Ore 21.45 – Fuochi pirotecnici

Ore 22.00 – Ceniamo insieme

Ore 22.30 – Spettacolo di Cabaret con I SEQUESTRATTORI

Domenica 28 maggio – Via Tor Sapienza 52

Ore 09.30 -Mercatino della Solidarietà

Ore 10.00 – La STORIA DELLE VIE a cura del Gruppo Scout RM108 – branca lupetti

4 modi per raccontare la storia dei personaggi che danno il nome alle vie del quartiere

con il Teatrino dei Burattini in Via Tor Sapienza fronte civico 8

con il racconto e l’esposizione delle opere pittoriche – Via Tor Sapienza 69

con la storia della nascita di Tor Sapienza – Via dei Boccamazzi

con il Plastico della Torre di Tor Sapienza – Via F. P. Michetti

Ore 11.30 – Santa Messa Solenne – Rinnovo delle promesse matrimoniali

Ore 16.00 – Animazione per bambini a cura del Gruppo Scout Rm108

Ore 19.00 – Santa Messa

Ore 20.00 – Ceniamo insieme

Ore 21.00 – EMANUELA VILLA in Concert

Ore 23.00 – Fuochi pirotecnici

Sabato 3 giugno 2023 – ore 17.00

Casale Michele Testa – Viale Filippo De Pisis

Masterclass – Ai piedi della torre che non c’è più. Un luogo di vita e di espansione

Venerdì 9 giugno 2023 – ore 16.00

Sala Protomoteca – Piazza del Campidoglio

Convegno – Le ferite di Tor Sapienza, sette punti per ricucirle

17 giugno 2023 – ore 19.00

Torneo di Beach Volley for Centenary a cura della Pallavolo Tor Sapienza

DOMENICA 2 LUGLIO 2023 – ORE 20.00

Parco Tor Sapienza

Notte Bianca al Parco

Dal 6 al 9 luglio 2023 – ore 19.30

Parco Tor Sapienza

Risate in Ballo Show – 3° edizione

2 settembre 2023

Trofeo di calcio itinerante – under 15 – START CUP

Campo Sportivo Giorgio Castelli – Via Felice De Andreis

Sabato 16 settembre – ore 15.30

Parco Barone Rampante

Pomeriggio insieme

Domenica 24 settembre 2023 – ore 16.30

Casale Michele Testa – Viale Filippo De Pisis

Masterclass – Gli ultimi giorni di Michele Testa

Sabato 30 settembre -ore 10.00

Parco Barone Rampante

Olimpiadi Retake – gioco didattico e di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata e passeggiata di pulizia con pinze raccogli rifiuti per adulti e ragazzi

8 ottobre 2023 – ore 9.00

Roma Tor Sapienza Marathon – lungo le vie del quartiere

Venerdì 13 ottobre 2023 – ore 17.30

Casale Michele Testa – Viale Filippo De Pisis

Masterclass – “Cantiere Piazza per il futuro di Tor Sapienza” cos’è e come partecipare

Venerdì 17 novembre 2023 – ore 17.00

Centro Culturale Giorgio Morandi

Masterclass – Hanno arrestato il pensiero critico – Ad 88 anni dall’arresto e confino di Michele

Testa rievocazione dei fatti

Sabato 16 e domenica 17 dicembre 202

Cortile Gesmundo – Piazza Cesare De Cupis 20

RomaTorSapienza Street Choir Festival – 4° edizione

Venerdì 5 gennaio 2024 – ore 17.00

Casale Michele Testa – Viale Filippo De Pisis

Masterclass – A Tor Sapienza nasce il primo Seminario al mondo promosso dal

Cardinale Domenico Pantagati