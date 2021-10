Il 24 ottobre torna la Run for Autism

Domenica 24 ottobre 2021 torna l’appuntamento con la “Run for Autism”, nona edizione della corsa di 10 chilometri promossa dal Progetto Filippide per sensibilizzare la società sul problema sociale dell’autismo e per far vivere a centinaia di ragazzi e ragazze di tutta Italia una giornata speciale.

Saranno oltre 400 i ragazzi autistici provenienti da tutta Italia che, accompagnati dagli istruttori e dai runner correranno nel centro storico di Roma.

La partenza, fissata alle 9.30, avverrà da Piazza Bocca della Verità, e il tracciato da ripetere due volte si snoderà tra le vie più celebri della capitale quali via del Teatro di Marcello, Piazza Venezia, via dei Fori Imperiali, Piazzale del Colosseo e anche l’interno del Circo Massimo.

Due i percorsi, uno di 10 km competitivi e uno di 5 km aperto a tutti. A tutti gli iscritti sarà consegnata una maglia celebrativa dei successi ottenuti dagli olimpici e paralimpici azzurri a Tokyo.

Info e iscrizioni (10 Euro) su www.runforautism.it