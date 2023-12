 Il 3 dicembre, domenica ecologica nei 15 municipi di Roma

Domenica 3 dicembre 2023 sarà la seconda delle cinque domeniche ecologiche previste dal calendario della stagione invernale 2023-24. In questa occasione, l’Assessorato all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale ha realizzare, con il coinvolgimento di tutti i Municipi, una giornata di eventi con un programma di attività di animazione, intrattenimento e di sensibilizzazione sui temi ambientali e sulle azioni volte al miglioramento della qualità dell’aria.

Attraverso un bando pubblicato da Zètema sono state selezionate le proposte che animeranno quindici luoghi, in tutti i Municipi, con un programma di oltre 90 eventi: teatro di strada, spettacoli musicali e di danza, performance di street band, spettacoli per bambini, laboratori-spettacolo di divulgazione ambientale, letture e visite guidate.

Queste le postazioni dove, dalle ore 10 alle ore 19, si svolgeranno gli eventi:

Municipio I: Piazza Mastai

Municipio II: Piazza Mancini

Municipio III: Piazza Conca D’Oro

Municipio IV: Parco Tozzetti, Via Galati

Municipio V: Piazza Roberto Malatesta

Municipio VI: Parco della Pace, Via Domenico Parasacchi

Municipio VII: Piazza San Giovanni Bosco

Municipio VIII: Piazza Caduti della Montagnola

Municipio IX: Largo Montanari

Municipio X: Piazza San Pier Damiani

Municipio XI: Piazza Lorenzini

Municipio XII: Piazza Scotti

Municipio XIII: Piazza Santa Maria delle Fornaci

Municipio XIV: Piazza Balduina

Municipio XV: Piazza del Dazio

Il programma completo degli eventi

Il programma completo degli eventi nei municipi è consultabile qui

“Dopo il grande successo della prima domenica ecologica con la partecipazione di migliaia di cittadini e cittadine e di tante famiglie agli eventi che hanno animato Via dei Fori imperiali anche questa seconda domenica sarà una grande festa di città grazie al coinvolgimento di tutti i municipi dove di svolgeranno oltre 90 eventi.

Le domeniche ecologiche sono una importante occasione di sensibilizzazione sui temi ambientali e sulle azioni necessarie a limitare le emissioni degli inquinanti atmosferici e a migliorare la qualità dell’aria che respiriamo. Azioni fondamentali per la tutela della nostra salute e per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni degli inquinanti atmosferici entro il 2030 per cui Roma si è impegnata con il suo Piano Clima. Ecco perché vogliamo coinvolgere la cittadinanza nelle domeniche di stop al traffico rendendole anche giornate di riappropriazione collettiva della città e in momenti di socialità e divertimento per ogni fascia d’età” dichiara Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma capitale.

Per conoscere le limitazioni al traffico previste per domenica 3 dicembre, leggi i dettagli nell’ORDINANZA.