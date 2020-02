Il Benedetto da Norcia conferma e consolida la sua crescita

Alla mezzanotte del 31 gennaio si sono chiuse le iscrizioni on-line alle prime classi dei diversi gradi di scuola per l’anno scolastico 2020/2021. Relativamente alle iscrizioni alla scuola secondaria di secondo grado il Ministero dell’Istruzione ha già comunicato i dati parziali: si conferma il trend di crescita delle iscrizioni ai vari indirizzi liceali. Secondo i primissimi dati elaborati, infatti, i Licei si confermano in testa alle preferenze. Il 56,3% delle domande presentate per le classi prime della Secondaria di II grado ha riguardato, infatti, un indirizzo liceale. Un dato in crescita rispetto al 55,4% dell’anno scorso. Gli Istituti tecnici passano al 30,8% dal 31% del 2019/2020. Calano leggermente i Professionali, dal 13,6% al 12,9%. I dati definitivi saranno diffusi dal Ministero con una successiva e approfondita pubblicazione.

Continua, come dicevamo, il trend in crescita degli indirizzi liceali che, dal 2014/2015, vengono scelti da oltre uno studente su due. Sostanzialmente stabile il dato del Classico, al 6,7% (6,8% un anno fa). Cresce l’interesse per gli indirizzi del Liceo scientifico, che complessivamente salgono al 26,2% dal 25,5% del 2019/2020. Nel dettaglio, il 15,5% ha scelto lo Scientifico tradizionale (0,1% in più rispetto a un anno fa); l’opzione Scienze applicate sale dall’8,4% all’8,9%; la sezione a indirizzo Sportivo è all’1,8% (1,7% lo scorso anno).

Diminuiscono le iscrizioni al Liceo linguistico, 8,8% rispetto al 9,3% del 2019/2020. In crescita l’Artistico, dal 4% al 4,4% e il Liceo delle Scienze umane, dall’8,3% all’8,7%. Stabili il Liceo europeo/internazionale (0,5%) e i Licei musicali e coreutici (1%).

Per quanto riguarda il territorio del V Municipio, possediamo il dato del liceo Benedetto da Norcia, il quale, relativamente all’indirizzo classico, chiude con 75 iscrizioni (pertanto saranno certamente tre le classi di nuova formazione, confermando così il numero dello scorso anno scolastico: un dato che consolida la ripresa di iscrizioni al classico anche a livello locale). Per quanto concerne l’indirizzo scienze umane il dato finale è di 169 iscritti, più o meno lo stesso numero di iscritti dello scorso anno.

Anche in questo caso è probabile, quindi, che si riformino le sette classi dello scorso anno scolastico. In sintesi gli iscritti complessivi al Benedetto da Norcia sono 242, dato che conferma e consolida il dato finale del 2019/20, anche in considerazione del fatto che, dopo la chiusura delle iscrizioni on-line, si aggiungeranno sicuramente un certo numero di “ritardatari” che possono rimediare alla dimenticanza presentandosi direttamente alla segreteria della scuola.

Considerato, infine, che alla conclusione del corrente anno scolastico usciranno (per effetto dello svolgimento dell’esame di stato) 160 alunni del quinto anno, mentre ne entreranno almeno 242 nuovi del futuro primo anno, gli alunni del Benedetto da Norcia saranno, alla partenza dell’anno scolastico 2020/2021, ben 1060, cioè 82 in più rispetto all’anno scolastico in corso.

F. S.