Il Campidoglio ricorda Domenico Cecchini

L’Amministrazione Capitolina ricorda Domenico Cecchini, venuto a mancare il 19 maggio all’affetto dei suoi cari. Martedì 20 maggio, nella Sala della Protomoteca, è allestita la camera ardente, aperta al pubblico dalle 15 alle 18.

Cecchini è stato un urbanista autorevole e illuminato, Direttore di Ricerca presso lo Svimez, Professore di Urbanistica presso la Facoltà di Ingegneria della Sapienza Università di Roma, Assessore all’Urbanistica del Comune di Roma dal 1993-2001.

Il feretro sarà accolto dal Sindaco Gualtieri. Alle 17 la commemorazione.

