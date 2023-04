Il CdG del Centro Sociale Anziani di Villa De Sanctis è ancora senza sede

Si è riunito, oggi 4 aprile 2023, ospite del Centro Sportivo comunale su via dei Gordiani il Comitato di Gestione del CSA (Centro Sociale Anziani) “Aurelio Marcolini” eletto dagli iscritti nel Maggio del 2022.

Il presidente Vito Guidobaldi ha sottolineato come sia urgente ed importante avere dal V municipio risposte urgenti e positive su una vera e propria vertenza dai contorni a dir poco grotteschi. I quasi trecento anziani iscritti non hanno infatti un locale dove riunirsi, socializzare e fare attività ludiche e culturali.

Ricordiamo che la la riconsegna dei locali via Francesco Ferraironi che il Comune di Roma aveva in locazione con un canone di 24.000, oltre ad avere una superficie insufficiente per le tante attività fatte degli anziani, presentavano infiltrazioni d’acqua dal terrazzo su cui nessuno è intervenuto per anni. I locali comunque erano gestiti da un curatore fallimentare, ed erano finiti all’asta a cui il Comune non ha partecipato e gli stessi sono stati aggiudicati per una offerta circa 24.000 euro, praticamente l’importo di un solo anno di canone. Poi il Covid 19 ha fatto il resto.

È bene sapere che il quartiere, fatta eccezione per la Parrocchia di San Gerardo, non ha altri centri di aggregazione. Da qui le sollecitazioni degli anziani e del CdQ per indire nuove elezioni (per la situazione dei locali si era dimesso l’intero CdG).

Dalla elezioni del Maggio 2022 il nuovo CdG ha immediatamente iniziato a fare pressioni sul Municipio al fine di trovare nuovi ed idonei locali. Purtroppo non sono andati a buon fine trattative per i locali lasciati liberi dall’ufficio Postale di via Valentino Banal. Si è tentato purtroppo senza successo anche di trovare ospitalità in qualcuno dei plessi scolastici o altri locali in locazione.

Ad oggi l’unico punto dove riunirsi è il bocciofilo di via Romolo Balzani dove c’è un piccolissimo locale in legno che però a malapena può ospitare 3/4 piccoli tavoli dove al massimo una decina di anziani riescono a farsi una partita a carte.

Gli Anziani del Centro insieme al CdQ durante un sopralluogo con alcuni consiglieri e assessori municipali hanno valutato la possibilità, attraverso modifiche al campo di bocce coperto, di ottenere un locale utilizzabile e nel Bilancio municipale recentemente approvato dovrebbero (il condizionale è d’obbligo) essere stanziati i fondi necessari.

Tutti i consiglieri intervenuti hanno sottolineato la necessità per un quartiere che va velocemente invecchiando di riavere un proprio CSA. È stato dato mandato al presidente del CSA che non c’è Vito Guidobaldi di chiedere al Municipio un incontro oltre che con il presidente Mauro Caliste anche con gli assessori e i presidenti competenti per materia.

Purtroppo in Municipio qualcosa non va, visto che il CSA non si vede accreditati ben 3.000 euro frutto processo giudiziale e non dato sapere se i 500.000 euro sono stati iscritti in bilancio oppure no. Insomma o chiarezza totale o rinuncia alla Gestione di un Centro Sociale per Anziani che esiste al momento solo nell’immaginario.