Il Cinema alle Mura 2023

Venerdì 16 giugno 2023 alla Romanina e dal 24 a S. Giovanni è partita la V edizione dell’appuntamento cinematografico gratuito dell’Estate Romana promosso dal Comitato Mura Latine: Il Cinema alle Mura. La manifestazione terminerà poi a settembre ai Giardini di via Sannio.

“L’idea del ‘Il Cinema alle Mura’ nasce proprio dalla volontà del Comitato Mura Latine di valorizzare le Mura Aureliane che cingono il quartiere, trasformandole da patrimonio inerte a risorsa straordinaria a disposizione dei cittadini per occasioni di aggregazione e attività socio-culturali. Lo spirito – dichiara il Comitato – è anche quello di condividere e ritrovarsi come comunità di persone. Una comunità che va da San Giovanni alla Romanina, unendo nell’iniziativa la parte centrale con quella più periferica del municipio che è stato la culla del cinema italiano”.

La programmazione è stata partecipata e condivisa tramite le scelte del pubblico e nei mesi precedenti le persone hanno votato i film da proiettare e poi quelli resi disponibili dalle case cinematografiche sono stati inseriti nel cartellone.

Il cartellone del 2023, che si compone di ben 21 film: 13 film al Parco delle Mura Aureliane (altezza via Tracia), 4 film ai Giardini di Via Sannio e 4 film alla Romanina (Parco dei tricicli – Area sosta Via Giuseppe Maranini, angolo via Petrocelli).

La proposta è trasversale e spazia da classici di animazione per i più piccoli (come “La carica dei 101”) a film d’autore pop (come “Good Bye, Lenin!”) per i più grandi.

Il progetto è promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, ed è vincitore dell’Avviso Pubblico biennale “Estate Romana 2023-2024” curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE.

L’evento ha ottenuto anche il patrocinio della Regione Lazio, del Municipio Roma VII e del Parco dell’Appia Antica.

L’11 luglio “grazie al richiamo della Banda Cecafumo i posti a sedere sono finiti subito e in tanti si sono accomodati sul prato…”

Foto di Tiziano Caliandro

Di seguito la programmazione completa di “Il Cinema sotto le Mura” 2023

(la locandina di quest’anno è stata disegnata dal graphic novelist Giacomo Bevilacqua.)

ROMANINA – Parco dei tricicli – via Petrocelli INGRESSO GRATUITO

Giugno 16 Venerdì

MONSTERS & CO. di Walt Disney-Pixar (2001, 91 min.)

Giugno 20 Martedì

QUO VADO? di Gennaro Nunziante (2016, 86 min.)

Giugno 23 Venerdì

SING 2 – SEMPRE PIÙ FORTE di Garth Jennings (2021, 109 min.)

Giugno 27 Martedì

COME UN GATTO IN TANGENZIALE – RITORNO A COCCIA DI MORTO di Riccardo Milani (2021, 109 min.)

PARCO DELLE MURA AURELIANE – Viale Metronio altezza Via Tracia. Bus: 628 + pista ciclabile INGRESSO GRATUITO

24 GIUGNO alle 21.00

E.T. L’EXTRATERRESTRE

di Steven Spielberg (1982, 115 min.)

26 GIUGNO alle 21.00 RICOMINCIO DA TRE

di Massimo Troisi (1981, 108 min.)

28 GIUGNO alle 21.00

SPIRIT – CAVALLO SELVAGGIO

di K.Asbury e L.Cook (2002, 80 min.)

4 LUGLIO alle 21.00

IL FAVOLOSO MONDO DI AMÉLIE di Jean-Pierre Jeunet (2001, 122 min.)

6 LUGLIO alle 21.00

DRAGON TRAINER

di C.Sanders e D.DeBlois (2010, 98 min.)

11 LUGLIO alle 21.00

GOOD BYE, LENIN!

di Wolfgang Becker (2003, 120 min.)

13 LUGLIO alle 21.00 ALADDIN

di Walt Disney (1992, 90 min.)

18 LUGLIO alle 21.00

LITTLE MISS SUNSHINE

di J.Dayton e V.Faris (2006, 101 min.)

20 LUGLIO alle 21.00

LA CARICA DEI 101

di Walt Disney (1961, 79 min.)

25 LUGLIO alle 21.00

I SOGNI SEGRETI DI WALTER MITTY di Ben Stiller (2013, 114 min.)

27 LUGLIO alle 21.00

ROBIN HOOD

di Walt Disney (1973, 83 min.)

1 AGOSTO alle 21.00

WALL-E

di Walt Disney-Pixar (2008, 94 min.)

3 AGOSTO alle 21.00

BILLY ELLIOT

di Stephen Daldry (2000, 110 min.)

*Si prega gli aventi diritto dei film che non siamo riusciti a contattare, di rivolgersi a ilcinemaallemura@gmail.com per ogni eventuale accordo

GIARDINI DI VIA SANNIO

Metro A e C San Giovanni. Bus: 77, 87, 360 INGRESSO GRATUITO

1 SETTEMBRE alle 21.00 QUATTRO MATRIMONI E UN FUNERALE

di Mike Newell (1994, 117 min.) Versione originale sottotitolata in italiano

2 SETTEMBRE alle 21.00

L’INGLESE CHE SALÌ LA COLLINA E SCESE DA UNA MONTAGNA di Christopher Monger (1995, 99 min.)

8 SETTEMBRE alle 21.00 BENVENUTI…MA NON TROPPO di Alexandra Leclère (2015, 106 min.)

9 SETTEMBRE alle 21.00 SVEGLIATI NED di Kirk Jones (1998, 91 min.) Versione originale sottotitolata in italiano

