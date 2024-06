Il cinema in Piazza torna alla Cervelletta e in altre due location

Anche quest’anno, dal 1 giugno al 14 luglio, il Cinema in Piazza, offrirà film gratuiti nelle tre location di San Cosimato, Parco della Cervelletta (inizia a partire dal 6 giugno) e Monte Ciocci. Dopo il successo della scorsa edizione, l’evento organizzato e promosso dalla Fondazione Piccolo America compie dieci anni e festeggia questo importante anniversario rinnovando un’offerta culturale che guarda al grande cinema del passato e, attenta al patrimonio dei nostri tempi, propone nuove opere indipendenti italiane e internazionali, coinvolgendo ospiti da tutto il mondo.

85 proiezioni, 22 incontri speciali, di cui 3 al Cinema Troisi, e 12 retrospettive, per un’edizione de Il Cinema in Piazza che prosegue l’impegno nell’offrire agli spettatori l’opportunità di conoscere opere mai distribuite sul grande schermo e riscoprire i grandi classici. Ogni sera alle 21.15, dal mercoledì alla domenica, Il Cinema in Piazza porta in tre luoghi della città una ricca programmazione con film in lingua originale sottotitolati e film italiani con sottotitoli in inglese, a ingresso libero e gratuito – ad eccezione degli eventi speciali al Cinema Troisi.

La Fondazione Piccolo America, nata nel 2014 come Associazione per la salvaguardia degli spazi culturali, partendo dall’esperienza del Cinema America di Trastevere, è riuscita ad accendere i proiettori nelle diverse periferie di Roma, portando avanti anche il progetto del Cinema Troisi La storica sala cinematografica di Via Induno era chiusa da anni, è stata così restaurata e riaperta dal Piccolo America con un investimento di 1.500.000 euro nel 2021. Nota anche per la sua sala studio, l’unica aperta in città 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, l’attività di sala cinematografica per il secondo anno consecutivo ha vinto il Biglietto d’Oro come primo monosala per numero di spettatori.

Ogni sabato sera, al Parco della Cervelletta arriva il cinema dei fratelli Ethan e Joel Coen, in una retrospettiva che comprende titoli come Fargo, Barton Fink e Non è un paese per vecchi; accanto all’omaggio a Frederick Wiseman, fra i più grandi documentaristi internazionali, che con il suo grande cinema ha saputo esplorare i più disparati ambiti della realtà, restituendo le complessità e le ambiguità dell’America contemporanea.

Una speciale maratona della serie televisiva cult Boris prenderà il via ogni domenica. Le sue quattro stagioni verranno proiettate interamente al Parco della Cervelletta. Con i primi dieci episodi, in programma la sera del 9 giugno, insieme al cast, ai suoi colleghi sceneggiatori Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo e allo scrittore Francesco Pacifico, ricorderemo Mattia Torre, alla vigilia del suo compleanno.

A Korine sarà dedicata anche la serata d’apertura di Cervelletta, che inaugurerà il 6 giugno con la proiezione esclusiva del suo lavoro più recente, Aggro Dr1ft. Scritto, diretto e prodotto dal regista e presentato fuori concorso alla scorsa Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, il film è un racconto allucinato che porta lo spettatore nello squallido ventre criminale di Miami. Ripreso interamente con lenti termiche, Aggro Dr1ft si muove in un mondo perverso in cui regnano incontrastate violenza e pazzia. Un film introvabile, esempio estremo di post-cinema, la cui proiezione a Cervelletta sarà un’occasione unica in Italia per poterlo vedere e amare su grande schermo.

Inoltre, in programma ci saranno anche le proiezioni sul grande schermo delle partite dell’Italia agli Europei, contemporaneamente nelle due piazze di Cervelletta e Monte Ciocci, a partire dal 15 giugno alle 21.00 con la prima partita dell’Italia contro l’Albania, proseguendo con Italia-Spagna giovedì 20 giugno, Italia-Croazia lunedì 24 giugno, per arrivare alla finale di domenica 14 luglio.

Quelli riportati sono solo alcuni degli eventi programmati. Vi aggiorneremo più avanti sui singoli appuntamenti e sugli ospiti che interverranno alla manifestazione.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙