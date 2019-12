Il Comitato Difesa Lago di Bracciano piange la scomparsa di Marcella Mariani

Il Comitato per la Difesa del Bacino lacuale Bracciano-Martignano piange per la scomparsa di Marcella Mariani, sua fervente esponente venuta a mancare questa mattina. Con la sua morte il lago e il territorio tutto perde una appassionata paladina della tutela dell’ambiente e per la valorizzazione delle sue grandissime risorse naturali.

Da avvocato qual era, Marcella ha riservato profonde parole di stima per il pool di legali (Simone Calvigioni, Francesco Falconi, Mario Lepidi e Marco Marianello) e che ha affiancato il Comitato in difesa dell’ecosistema lago. Di recente la stessa Marcella ha auspicato che la Cassazione respinga l’ennesimo ricorso presentato da Acea dopo che il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha respinto il ricorso Acea presentato avverso la deliberazione regionale che sottopone ad autorizzazione eventuali nuove captazione.

Dopo il suo rientro a Bracciano dove viveva in una casa del centro storico affacciata sul Duomo di Santo Stefano, Marcella è stata sempre attivissima divenendo tra le altre cose consigliere comunale. Si è occupata della valorizzazione delle Terme di Stigliano per conto della famiglia Patrizi e nell’ultimo periodo ha sposato la causa in difesa del lago di Bracciano. In quest’ambito costante è stato il suo invito al dialogo con le istituzione del lago ed in particolare con il Parco di Bracciano-Martignano del direttore Daniele Badaloni e del presidente Vittorio Lorenzetti.

Suo sogno irrealizzato la trasformazione del Novo Cine in Teatro Galeazzo Benti, l’attore al quale era sposata tra i protagonisti dell’età d’oro del cinema italiano con Ettore Scola in testa.

Con la scomparsa di Marcella Mariani il territorio tutto perde un figura importante sempre impegnata nella crescita sociale e culturale di bracciano e non solo.

Le esequie domenica 15 dicembre 2019 alle 14.30 alla chiesa di Santa Maria Novella di Bracciano.

Graziarosa Villani, presidente del Comitato per la difesa del bacino lacuale Bracciano-Martignano