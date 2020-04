Il Comitato Ostia Antica Saline mette in campo la solidarietà

Consegnati domenica delle Palme, in un desertissimo e silenziosissimo Borgo, due dei tre Buoni Spesa donati dal Comitato Ostia Antica Saline ad altrettante famiglie in difficoltà economica.

Un momento emozionante, ma anche di grande riflessione, nel vedere i volti di persone che soffrono con grande dignità questa incresciosa e difficile emergenza sanitaria.

I primi due Buoni Spesa sono stati consegnati dal Presidente Giovanni Pieroni e dal VicePresidente del Comitato Ostia Antica Saline Gaetano Di Staso.

Lunedi 6 Aprile verrà consegnato il terzo Buono Spesa al destinatario, impossibilitato ad essere presente.

Come detto grande emozione, ma anche grande soddisfazione per aver portato, anche se con piccola cosa, la possibilità di poter far passare alle tre famiglie, una dignitosa e serena Buona Pasqua.

Ma, non finisce qui, il Comitato Ostia Antica Saline, sempre con le indicazioni di Padre Agostino (Sant’Aurea) e l’aiuto dei commercianti del territorio, vuole dedicare un piccolo pensiero anche ad alcuni piccoli indigenti, portando loro un minimo di dolcezza con delle uova di Pasqua e un momento di serenità in questa fase complicata della loro giovane esistenza.

Ancora una volta come Comitato Ostia Antica Saline ci siamo sentiti onorati nel poter essere stati completamente a disposizione dei nostri concittadini.