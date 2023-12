Il Concerto del Primo Maggio 2024, trasloca al Circo Massimo

Nuova location per il Concertone del Primo Maggio 2024, dove a causa dei lavori di rifacimento che interessano Piazza San Giovanni in Laterano in vista del Giubileo 2025, l’edizione 2024 del Concerto del Primo Maggio si svolgerà al Circo Massimo. Una location sostitutiva davvero iconica, ormai tornata il cuore della musica a Roma, con numerosi concerti e spettacoli nel corso di tutto l’anno. La suggestiva cornice storica, fornirà un palcoscenico spettacolare per celebrare il lavoro e i diritti dei lavoratori mettendo al centro i temi sociali e la musica attuale. Promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany, il Concertone sarà come sempre a ingresso libero, fino ad esaurimento posti.

I lavori in piazza San Giovanni:

Sui social la notizia del cambio location ha generato reazioni discordanti, molti sono i fedelissimi del Concertone ad essere dispiaciuti che non si terrà a piazza San Giovanni. I lavori, nella piazza che da sempre è la casa del grande evento musicale gratuito, avranno inizio nel mese di marzo 2024, prevedono una nuova pavimentazione con materiali di pregio e la realizzazione di una “piazza ambientalmente sostenibile, nel rispetto della permeabilità e di contenimento delle isole di calore”, come ha sintetizzato l’assessora Segnalini. Saranno installate delle “fontane a raso” e saranno creati dei giochi di luci e riflessi proprio davanti alla Basilica.

L’attesa per la nuova edizione cresce inevitabilmente, ma per i dettagli sui cantanti e i conduttori che prenderanno parte alla prima edizione del Concertone al Circo Massimo è ancora presto.