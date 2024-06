Il CSA “S. Pertini” ha aperto alla cultura e all’arte pittorica

Venerdì 7 Giugno 2024 si è svolta una partecipata cerimonia di premiazione organizzata dal Centro Sociale Anziani S. Pertini di via degli Aceri a Centocelle per dare un attestato di partecipazione agli oltre 30 allievi in stragrande maggioranza donne che hanno partecipato ad uno di quei meravigliosi corsi che il maestro Francesco Vaglica organizza e porta avanti ormai da decenni.

Il presidente del CSA Saverio Topazio ha dichiarato di essere fiero di aver avviato una apertura ad iniziative culturali di alto valore sociale, come quello del maestro Vaglica.

Presenti alla premiazione il presidente Mauro Caliste, l’Assessore Marco Ricci, i consiglieri M. Pietrosanti, D. Rinaldi, W. Pacifici ed E. Orlandi che è anche Presidente della commissione politiche sociali.

A tutti gli artisti amatoriali il presidente Saverio Topazio ha consegnato una targa a ricordo della bella esperienza appena conclusa. Una targa ricordo è andata anche a Bruno Ferro per la bella e organizzata biblioteca che è riuscito a mettere su con tanto di sala da lettura al primo piano dei vecchi locali del CSA.

Mentre raccontiamo quello che abbiamo potuto vedere non sappiamo se su questo magnifico progetto c’è stato il Patrocinio del Comune e se qualche euro di quelli a disposizione per la Cultura sia stato destinato per questo, magari e perché no, anche attraverso l’acquisto di materiale che si sa essere costoso e questo può costituire un impedimento magari a non far uscir fuori capacità che altrimenti rimarrebbero inespresse.

Nei prossimi giorni speriamo che ci facciano sapere qualcosa in merito, altrimenti potremmo definire la presenza dei politici locali una passerella a parte gli applausi degli iscritti al CSA a qualche annuncio degli istituzionali, presidente Caliste su tutti.

Applaudita anche la proposta del presidente Topazio di aprire la struttura ai giovani per iniziative culturali, la qual cosa contribuirà alla socializzazione e al senso di comunità un po’ perso negli ultimi anni.

Questo auspicio è stato fatto proprio anche dal presidente del V Mauro Caliste nel suo saluto e plauso al corso di arte pittorica condotto dal Maestro Francesco Vaglica.

