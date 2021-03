Il gusto di sporcare la bella fontana di Piazzale Loriedo

Può accadere che ragazzi maleducati, non avendo la possibilità di distinguersi nel bene, cerchino di distinguersi nel male. Non siamo bravi negli studi, non siamo bravi in attività sportive, non corriamo più degli altri, non saltiamo in alto più degli altri, però siamo bravissimi ad arrecare danni. A compiere atti vandalici non ci batte nessuno.

Questo il ragionamento, ovviamente inconsapevole. Ed è questo il ragionamento che deve aver spinto ancora una volta alcuni ragazzi (si spera che siano ragazzi e non adulti) a sporcare la bella fontana di Piazzale Loriedo, nel quartiere di Colli Aniene.

Era stata appena pulita da una ditta incaricata apposta dal Comune di Roma. Bene, i ragazzi maleducati hanno gettato nella vasca due sedie prese dall’attiguo locale sequestrato, e un grosso cestino metallico per i rifiuti. Cestino che si è aperto, liberando il sacco di plastica pieno di spazzatura, che adesso galleggia sull’acqua.

Un capolavoro da parte di ragazzi che amano distinguersi nel male.