Il IV Municipio manda in gita gli studenti degli istituti comprensivi

“Sono felicissima di annunciare che da oggi partirà un progetto al quale ho lavorato molto insieme agli uffici: VIAGGIARE…È VITA. – Scrive l’assessora del IV Municipio Annarita Leobruni in un comunicato Facebook – A Luglio confrontandoci con i dirigenti scolastici e con la rete di scuole abbiamo chiesto quale progetto o servizio poter mettere a disposizione delle loro comunità educanti. Sono uscite molte proposte ed una di quelle è stata poter dare ai ragazzi di secondaria un’esperienza didattica culturale fuori da scuola che potesse essere accessibile a tutti.

Per questo, per la prima volta, il municipio IV manderà in gita scolastica 88 ragazzi tra la quinta primaria e le medie di tutti gli istituti comprensivi (1232 alunni) nelle città più importanti dentro e fuori il Lazio: Perugia, Napoli, Caserta, Firenze, Viterbo. Per ogni “viaggiatore” ci sarà un Kit per andare in gita e un pranzo in un locale con menù tipico.

Per ogni classe ci sarà un numero congruo di operatori che daranno supporto agli insegnanti.

Un modo nuovo di fornire servizi educativi alle scuole e di contribuire veramente a quella rete di comunità educanti che stanno nascendo nel territorio”.

