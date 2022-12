Il IV Municipio per segnalare i guasti dei lampioni stradali

Una buona iniziativa, per venire incontro ai residenti del territorio, parte dal IV Municipio e riguarda i tanti casi di lampioni stradali spenti. È stato attivato un servizio per la segnalazione dei guasti di illuminazione pubblica.

Qualcuno obietterà: “ma esiste già un servizio Areti che espleta la stessa funzione. Le due cose non contrastano assolutamente. Se il Municipio ha ritenuto che ci fosse bisogno di un servizio alternativo, ha esercitato il suo diritto di controllo del territorio. E poi, se andiamo a vedere quante lamentele ci sono sui gruppi social, questo servizio Areti non sembra funzionare proprio bene. E allora, ben venga questo nuovo strumento più facile da usare e che lascia una traccia del problema. Se, volete poi che qualcuno intervenga il più velocemente possibile, lasciate la segnalazione in entrambi gli strumenti.

Segue il comunicato del IV Municipio.

«E’ attivo il servizio “Sos Illuminazione Pubblica” per la segnalazione dei malfunzionamenti dell’illuminazione pubblica nel nostro territorio.

Le cittadine e i cittadini del Municipio IV potranno segnalare il disservizio all’indirizzo email:

sosilluminazionepubblica.mun04@comune.roma.it indicando:

– la zona (strada e altezza civico);

– la tipologia di guasto e da quanti giorni persiste;

– il numero dei pali non funzionanti;

– un recapito per le comunicazioni relative alla risoluzione del problema segnalato.

Seppur di non stretta competenza municipale, l’Amministrazione del Municipio Roma IV intende monitorare i disservizi e supportare le strutture capitoline e della società ACEA nella risoluzione delle problematiche.»