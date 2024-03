Il Judo del Collatino segna un altro punto, Chiara Malgioglio è bronzo ai Campionati Italiani

Giornata emozionante quella di Domenica 17 Marzo 2024 al Pala Maggiore di Leinì (TO). Chiara Malgioglio -atleta romana della S.S.D. Blu 3000- conquista una bella medaglia di bronzo al Campionato Italiano Juniores A2.

“Una gara particolare già nelle premesse” afferma il suo allenatore Alfredo Malagodi: “Chiara -impegnata negli studi di Medicina- è tornata agli allenamenti da poco più di un mese ed era ferma dalle competizioni da quasi due anni! Tuttavia, dopo averne valutato lo stato di forma e consapevole delle competenze tecniche acquisite in passato e soprattutto della sua forza di carattere, l’ho comunque esortata a tentare la trasferta piemontese.”.

E Chiara non ha tradito le aspettative! 17 atlete nel tabellone, dopo i primi due incontri vinti senza particolari difficoltà se non quella di “rimettersi in moto” si è fermata in semi-finale per una azione non consentita (hansoku-make per head diving) staccando, già in questa fase, il pass per la finale A1 che si terra ad aprile a Napoli.

Salita sul tatami poco dopo per la finale per il terzo posto si è dimostrata determinata ai limiti dell’intransigenza per portare a casa una medaglia che, per tutto quanto detto, vale certo un po’ di più. Complimenti a Chiara ed un grande “in bocca al lupo” per le prossime competizioni.

